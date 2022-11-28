SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2022 Dünya Kupası
  4. Rigobert Song'dan şok sözler! "Takım bireylerden önemli"

Rigobert Song'dan şok sözler! "Takım bireylerden önemli"

28.11.2022 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası'nda Sırbistan ile 3-3 berabere kalan Kamerun'da teknik direktör Rigobert Song, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Rigobert Song'dan şok sözler! "Takım bireylerden önemli"

Song, kadro dışı kalan kaleci Andre Onana ile ilgili gelen soruya, "Takıma, bir oyuncudan daha fazla önem veriyorum. Onana ayrılmak istedi ve biz de kabul ettik. Bu kadroda birlikte çalışan 26 futbolcu var. Disiplin ve saygı ruhunu göstermek istiyoruz. Bunu kanıtlamak için buradayız. O harika bir kaleci ama biz takıma odaklanıyoruz." dedi.

Song, ayrıca, "Onana'ya beklemesini söyledim, bakalım bizimle kalacak ? Takım, bireylerden daha önemlidir. Tabii ki kaleci pozisyonu önemli ve o önemli bir oyuncu ama zor bir turnuvadayız ve ben takımı nasıl daha iyi getireceğimi biliyorum" sözlerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Neymar var ya da yok fark etmiyor!Neymar var ya da yok fark etmiyor!
İzmir'de taraftar sahaya atladı, kalecinin kafasına korner direğiyle vurdu!İzmir'de taraftar sahaya atladı, kalecinin kafasına korner direğiyle vurdu!
F.Bahçe'de karar verildi! Stadının adı değişiyor...F.Bahçe'de karar verildi! Stadının adı değişiyor...
Anahtar Kelimeler:
dünya kupası aday g, erden tanem

En Çok Okunan Haberler

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

Sahte doktor şimdi de sahte beyin cerrahını ihbar etti

Sahte doktor şimdi de sahte beyin cerrahını ihbar etti

Ne yaptın Aboubakar! Dünya bunu konuşuyor...

Ne yaptın Aboubakar! Dünya bunu konuşuyor...

Fatih Terim'den sevenlerini üzen paylaşım!

Fatih Terim'den sevenlerini üzen paylaşım!

Enner Valencia, Fenerbahçe'nin sözünü dinlemedi!

Enner Valencia, Fenerbahçe'nin sözünü dinlemedi!

Spiker bile şaşırdı, kimse inanamadı!

Spiker bile şaşırdı, kimse inanamadı!

İlginizi Çekebilir

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Havalar iyice soğumadan mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan mutlaka bir çift edinin!

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.