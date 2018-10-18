Rigobert Song Kamerun U23 Takımı'nın teknik direktörü oldu

Ülkenin futbol federasyonundan yapılan açıklamada, 42 yaşındaki Song ile Kamerun 23 Yaş Altı Milli Takımı'nı çalıştırması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Song'un yardımcılığını Guy Feutchine üstlenirken, kaleci antrenörlüğünü ise bir dönem Çaykur Rizespor, Kayserispor ve Denizlispor'un kalesini koruyan Souleymanou Hamidou yapacak.
İngiltere Premier Lig'de Liverpool ve West Ham United'ın formalarını giyen deneyimli savunma oyuncusu, 2004-2008 yıllarında Galatasaray, 2008-2010 yıllarında ise Trabzonspor'un başarısı için mücadele etmişti.
Kamerun Milli Takımı'nda ise 137 karşılaşmada görev alan Rigobert Song, 2016'da geçirdiği beyin kanamasının ardından yeniden sağlığına kavuşmuştu.
''Hristiyan olabilirim ama örnek aldığım tek insan Hz. Muhammed''
Dünyaca ünlü yıldızın babasına şok mesaj: Onu bu gece öldüreceğiz
Ersun Yanal gerçeği ortaya çıktı! Teklifi reddetmiş
Cenk Tosun'da son dakika gelişmesi!
İngiliz basını Galatasaray'ın Niasse transferini resmen bitirdiğini yazdı
Comolli randevuyu aldı! Dünyaca ünlü hoca...
Anthony Modeste Köln ile 3 aylık protokol imzaladı!
Felipe Melo, sosyal medyadan Yıldırım Demirören'i istifaya davet etti!
Şenol Güneş, Karius'u Genk maçında yedek oturtmayı planlıyor
Cengiz Ünder için rüya gibi teklif!
Maç değil savaş! 11 kırmızı kart çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum