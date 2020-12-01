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Rihanna ve ASAP Rocky aşk mı yaşıyor? İddialar yeniden alevlendi

01.12.2020 14:55 | Son Güncelleme:
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Rihanna ve ASAP Rocky aşk mı yaşıyor? İddialar yeniden alevlendi

Rihanna ile ilgili aşk iddiası sosyal medyayı salladı. Suudi milyarder Hassan Jameel'den ayrılan Rihanna'nın arkadaşı ASAP Rocky ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Bir süre önce Hassan Jameel'den ayrılan Rihanna'nın kalbini arkadaşına kaptırdığı iddia edildi. Rihanna'nın arkadaşı ASAP Rocky ile aşk yaşadığı gündeme geldi.

Çifte yakın kaynakların People dergisine yaptığı açıklamaya göre uzun süredir arkadaş olan Rihanna ve ASAP Rocky, bir süredir aşk yaşıyor. Her ikisi de 32 yaşında olan Rihanna ile ASAP Rocky, son olarak New York'ta ünlü bir mekanda kahvaltı ederken görüldü.

Aslında Rihanna ile ASAP Rocky'nin birlikte olduğuna dair iddialar bu yılın ocak ayında ortaya atılmıştı. Geçtiğimiz temmuz ayında Rihanna, kendi markası olan Fenty Skin'in kampanyasında ASAP Rocky ile birlikte çalıştı. Bu dönemde de söylentiler arttı ancak yine ikiliden bir açıklama gelmedi.

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Rihanna, bu süreçte bir dergiye verdiği röportajda ASAP Rocky hakkında ne düşündüğü sorulduğunda onun "yakışıklı "olduğunu belirtmişti.


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