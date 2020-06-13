Rimena giyim tasarım ve modacısından e-ticaret alışveriş tavsiyeleri

Merkezi İstanbul’da bulunan ve Türkiye’de birçok televizyon dizi, ünlü sanatçı ve model tarafından tercih edilen Rimena giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış e-ticaret tavsiyelerinde bulundu.

Türk dizilerinin kıyafet üreticisi olarak bilinen ve birçok ünlü sanatçı ve modele kıyafet üreten Rimena giyim, korona virüsü sebebiyle evlerinde çıkamayan vatandaşlar için e-ticaret yollarını tavsiye etti. Alışveriş yapmak için geçmişte olduğu gibi mağaza mağaza gezmeye gerek kalmadan teknolojinin hayata hükmettiği şu günlerde insanlar alışveriş yapmak adına internet sitelerini tercih ettiklerini dile getiren Rimena giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, bu noktada, e-ticaretin her geçen gün daha da büyüyen bir sektör olarak kendisini gösterdiğini Covid-19 sebebiyle insanların evlerine hapsolduğu şu günlerde e-ticaretin önemi arttığını aktardı.

“Sanal alışveriş popüler oldu, dikkat edilmesi gerekenler”

Kovid-19 sebebiyle tüm sektörlerde ciddi bir ekonomik kriz yaşandığını aktaran Rimena giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, insanların sağlıklarını korumak adına evlerinden çıkmamaları gerektiğini hatırlattı. Dalmış, “Ancak, bir yandan da ihtiyaçlarını karşılamak adına alışveriş yapmak zorunda olan insanlar için en iyi seçenek internetten alışveriş yapmak, uzun süredir tercih edilen e-ticaret bilhassa pandemi sürecinde tepe noktasını gördü. Hatta, geçmişte e-ticaretin ne olduğunu dahi bilmeyen birçok insan bu süreçte online siparişler oluşturdu. Her ticaret yönteminde birtakım riskler bulunuyor. Ancak, online ticaret söz konusu olduğunda insanların güvenini sarsacak tipte risklerle karşılaşmak mümkün, bilhassa sipariş edilen ürünlerin yerine alakası olmayan ürünlerin gelmesi, birçok tüketicinin bu sektöre olan inancını azaltıyor. İnsanlar, kendilerini dolandırılmış gibi hissedebiliyorlar. Bu noktada, markaların ve firmaların müşteri memnuniyetini sağlamak adına tedbirler alması ve ön araştırmalar yapması şart. Bu noktada, kendimizden örnek vermem gerekirse, bizler giyim üzerine hizmet sunan başarılı bir marka olarak biliniyoruz. Müşterilerimize hem fiziksel hem de online mağazalarımız yoluyla hizmet veriyoruz. Bizden hizmet almayı düşünen müşterilerimiz fiziksel mağazalarımız hakkında ön araştırma yapabilirler. Bilhassa, mağaza puanına ve diğer kullanıcıların yapmış olduğu yorumlara bakarak vermiş olduğumuz hizmetin kalitesi hakkında fikir edinebilirler. Bunun yanı sıra, internet sitemiz aracılığıyla alışveriş yapmayı tercih edenler ise firmamızın sosyal medya hesaplarına ve işletme kayıtlarına bakabilirler. Ayrıca, yine kullanıcıların yapmış olduğu yorumlar belirleyici olacaktır” dedi.