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Rimena Yurtdışı Eğitim Ukrayna’da eğitim olanaklarını değerlendirdi

01.02.2021 13:49 | Son Güncelleme:
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Rimena Yurtdışı Eğitim Ukrayna’da eğitim olanaklarını değerlendirdi

Rimena Yurtdışı Eğitim sorumlusu Abdulselam Dalmış, Ukrayna’da eğitim görmek isteyen öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.Rimena Yurtdışı Eğitim yetkilisi Abdulselam Dalmış, Ukrayna’da üniversite okumak isteyen öğrencilere ülkenin durumu ile ilgili bilgi verdi.

Rimena Yurtdışı Eğitim sorumlusu Abdulselam Dalmış, Ukrayna’da eğitim görmek isteyen öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.
Rimena Yurtdışı Eğitim yetkilisi Abdulselam Dalmış, Ukrayna’da üniversite okumak isteyen öğrencilere ülkenin durumu ile ilgili bilgi verdi. Yurtdışında üniversite isteyen öğrencilere uluslararası alanda geçerliliği bulunan bir diplomaya sahip olmaya özen göstermeleri gerektiği uyarısında bulanan Dalmış, "Bu yüzden, Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerden birinde üniversite okumanız son derece doğru bir karar olacaktır. Hangi ülkede üniversite okuduğunuz son derece önemli. Türk öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu bir ülkede okuduğunuz takdirde kendinizi yalnız hissetmemiş olursunuz. Alışma süreciniz kısa sürmekle beraber herhangi bir sorun yaşadığınız takdirde başkalarından destek alabilirsiniz. Bu yüzden, Ukrayna’da üniversite okumak vereceğiniz en doğru kararlardan birisi olacaktır. Ukrayna’da üniversite okuma konusunda kesin olarak karar verdiyseniz ülkedeki hangi üniversitelerin tanındığına dair bilgi almalısınız. Eğitiminizin ardından Türkiye’ye dönmeyi planlıyorsanız diplomanızın YÖK tarafından tanınıp tanınmadığı noktasında araştırma yapmalısınız. Yurtdışında üniversite okumak istiyorsanız bu süreci kendiniz için kolay hale getirmek adına yurtdışı eğitim danışmanlığı konusunda hizmet veren bir firmayla çalışmalısınız. Rimena Yurtdışı Eğitim olarak gözünüz kapalı olarak güvenebileceğiniz bir firma olduğumuzu belirtmek isteriz. Öğrencilerin yalnızca eğitim konusunda olmamakla beraber onlara sosyal hayatlarında da onlara destek sunuyoruz. Ukrayna’da üniversite okuma konusunda kararlıysanız bölüm tercihiniz hakkında da detaylı bir şekilde düşünmelisiniz. Lisans bölümlerinin mezuniyet sonrasında hangi kariyer imkanlarını vaat ettiğini araştırmalısınız. Bir başka deyişle, iş imkanlarının ne olduğunu mutlaka öğrenmelisiniz. Ayrıca, üniversitenin saygınlığı ve mezuniyet sonrasında iş dünyasında nasıl bir yere sahip olduğu da önem vermeniz gereken detaylar arasında bulunmaktadır” dedi.

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