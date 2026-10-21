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Rio Ngumoha, Liverpool tarihine geçti

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3’üncü haftasında sahasında Villarreal’i 4-3 mağlup ederken karşılaşmanın öne çıkan ismi 18 yaşındaki Rio Ngumoha oldu.

Rio Ngumoha, Liverpool tarihine geçti
Cevdet Berker İşleyen

Genç kanat oyuncusu, yaptığı 2 asistle galibiyette önemli rol oynarken aynı zamanda Liverpool’un Şampiyonlar Ligi’nde asist yapan en genç oyuncusu olma ünvanını da aldı.

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Anfield’da oynanan karşılaşmada Villarreal, Mikautadze ve Cardona’nın golleriyle öne geçerken, Liverpool Mac Allister ve Araujo’nun golleriyle eşitliği yakaladı. 65’inci dakikada Ngumoha’nın asistinde bir kez daha sahneye çıkan Mac Allister, takımını öne geçirdi. 68’inci dakikada Wirtz skoru 4-2 yaparken, 87’nci dakikada Oluwaseyi skoru 4-3’e getirse de yeterli olmadı ve Liverpool sahadan galip ayrıldı.

LIVERPOOL TARİHİNE GEÇTİ

Liverpool’un İngiliz kanat oyuncusu Rio Ngumoha, karşılaşmada yaptığı iki asistle hem takımının galibiyetinde önemli rol hem de tarihe geçti. 18 yaş 52 günlükken iki asist yapma başarısı gösteren Ngumoha, İngiliz ekibinin Şampiyonlar Ligi tarihinde asist yapan en genç futbolcusu oldu. Bu rekor daha önce 18 yaş 324 günlükken 1998 yılında Valencia ile oynanan karşılaşmada asist yapan Michael Owen’a aitti. Ngumoha ayrıca, 73 dakikada sahada kaldığı karşılaşmada, maçın oyuncusu ödülünün de sahibi oldu.

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Liverpool
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