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  4. Riva'da 2 saatlik toplantı sona erdi! Karar verildi... TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu resmen açıkladı

Riva'da 2 saatlik toplantı sona erdi! Karar verildi... TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu resmen açıkladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.10.2024 13:37
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dört büyük kulübün başkanıyla yaptıkları toplantının verimli geçtiğini söyledi. Hacıosmanoğlu, "Hafta sonu rakip olacağız, maçlar bittikten sonra ortağız. Değerli başkanlarıma teşekkür ediyorum. Kardeşlik iklimini Türk futbolunun her safhasına yaymak görevimiz. Başaracağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Riva'da 2 saatlik toplantı sona erdi! Karar verildi... TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu resmen açıkladı

İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF'nin Riva'daki tesislerinde Süper Lig Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'la bir araya geldi.

Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından 4 büyük kulübün başkanıyla basın mensuplarının karşısına geçen Hacıosmanoğlu, ülke futbolunun marka değerini layık olduğu yere taşıma görevlerinin bulunduğunu söyledi.

"FUTBOLUN ÖNEMLİ SORUNLARI VAR"

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İbrahim Hacıosmanoğlu toplantıya ilişkin, "Futbolun marka değerini layık olduğu yere taşımak hepimizin sorumluluğunda. Dar bir kapsamda yaptığımız toplantıya Anadolu kulüplerini de dahil edeceğiz. Anadolu kulüplerimiz bizler için önemli. Futbolun önemli sorunları var. Bunları istişareyle aşacağız. Bu bilinç hepimizde var. Marka değerini ileriye taşımalıyız. Futbolda kardeşlik iklimini daha ileriye taşımak hepimizin asli görevi." dedi.

"SÜREKLİ HALE GETİRECEĞİZ"

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Hacıosmanoğlu ayrıca, "Çok güzel bir toplantı geçti. Bunu sürekli hale getireceğiz. Sağolsun Beşiktaş Kulübü başkanımız ilk toplantıyı Beşiktaş'ta yapalım dedi. Tüm kulüplerin daveti üzerine gideceğiz. Anadolu'ya yayacağız bunu. "Biz sahada rakibiz evet. Bu bilinç değerli başkanlarımızda da var. Hafta sonu rakip olacağız, maçlar bittikten sonra ortağız. Değerli başkanlarıma teşekkür ediyorum. Kardeşlik iklimini Türk futbolunun her safhasına yaymak görevimiz. Başaracağımıza inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

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