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Rıza Çalımbay: "Avrupa'da kazanıp, Fenerbahçe maçına moralli çıkacağız"

02.11.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 6'ncı maçında deplasmanda Slavia Prag ile karşılaşacak olan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, "Tek amacımız buradan yenilmeden dönmek. O zaman tabii ki birinciliği de garanti etmiş olacağız. Tek amacımız bu. Birinci olmak çok önemli. Buradan mutlaka puanla ayrılmamız lazım" dedi.

Rıza Çalımbay: "Avrupa'da kazanıp, Fenerbahçe maçına moralli çıkacağız"

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 6'ncı maçında deplasmanda Slavia Prag ile karşılaşacak olan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcu Robin Yalçın maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"TEK AMACIMIZ LİDER OLMAK"

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Grupta maçların çekişmeli geçtiğini söyleyen Çalımbay, "Bu grupta bütün maçlar çekişmeli geçti. Puanlara baktığımız zaman hemen hemen eşit şekilde. Buradan çıktığımız için çok mutluyuz. Zor bir gruptu. Slavia Prag takımı da bana göre bu grubun favori takımlarının başında geliyordu. Ama Cluj ve Ballkani de kendi ülkelerinin şampiyon takımlarıydı. O yüzden onlar da çok iyiydi. Ama en önemli olan şeylerden bir tanesi de buradan birinci çıkmak. Öyle bir şansımız var ve sonuna kadar zorlayacağız. Ayrıca Cluj'un galip gelmesi takdirde direk bizim 1'inci çıkma şansımız var. Karşımızdaki takım çok iyi bir takım. Kendi sahamızda oynadığımız maç çok zor geçti. Burada ki maç da çok zor geçecek, bunun farkındayız. Ligi de düşünerek burada net bir kadro ile çıkamayabiliriz. Onun için hem ligi hem de burayı götürmemiz gerekiyor. Tek amacımız buradan yenilmeden dönmek. O zaman tabii ki birinciliği de garanti etmiş olacağız. Tek amacımız bu. Birinci olmak çok önemli. Buradan mutlaka puanla ayrılmamız lazım" diye konuştu.

"BAZI ARKADAŞLARIMIZI RİSKE ETMEK İSTEMİYORUZ"

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Avrupa maçından sonra Fenerbahçe ile de zorlu bir maça çıkacaklarını söyleyen Çalımbay, "Türkiye'de de çok zorlu bir maçımız var. Bazı arkadaşlarımızı da riske etmek istemiyoruz. Daha az ve dinlenmiş olan arkadaşlarımızla bir rotasyon yapacağız. Tam takım çıkma şansımız olmayacak. Buradan alacağımızı galibiyet ya da beraberlik ligi de etkileyecek ve moral kazanacağız. O moralle de Fenerbahçe ile oynayacağımız maçın iyi geçeceğine inanıyorum." diye konuştu.

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