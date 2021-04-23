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Rıza Çalımbay bir ilki yaşamak istiyor

23.04.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

G Sivasspor’un başında çıktığı son 3 deplasman maçını kazanan Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez üst üste 4 dış saha galibiyeti almak istiyor.

Rıza Çalımbay bir ilki yaşamak istiyor

Süper Lig’de bu sezon oynadığı maçlarda 12 galibiyet, 15 beraberlik ve 7 yenilgi alarak 51 puan toplayan Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, yarın deplasmanda oynayacakları Denizlispor maçından galibiyet alarak, üst üste dış sahadaki galibiyet sayısını 4’e çıkarmayı hedefliyor.

SİVAS SON 13 MAÇI KAYBETMEDİ

Yiğidolar bu sezon 3-1 kaybedilen Alanyaspor maçından sonra oynadığı 13 maçı kaybetmezken, 7 galibiyet ve 6 beraberlik alarak 27 puan topladı.

Sivas temsilcisi, Ankaragücü, Kayserispor, Fatih Karagümrük, Göztepe, Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği’ni mağlup ederken, BB Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Hatayspor, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş ile de berabere kaldı. Denizlispor-Sivasspor mücadelesi yarın saat 20.30’da Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanacak.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Rıza Çalımbay Süper Lig Sivasspor
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