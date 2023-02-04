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Rıza Çalımbay: “Bu galibiyete ihtiyacımız vardı”

04.02.2023 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçının ardından, galibiyete ihtiyaçlarının olduğunu söyleyerek, “Çok iyi bir galibiyet aldık. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. İyi bir takıma karşı oynadık. Oyuncularımız çok iyi oynadı” dedi.

Rıza Çalımbay: “Bu galibiyete ihtiyacımız vardı”

Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş’ı konuk eden ve sahadan 1-0 galibiyetle ayrılarak bu sezonki altıncı galibiyeti alan Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, “Mart ayında Avrupa’da çok önemli bir maçımız olacak. Türkiye için de çok önemli bir maç. Ligde iyi bir yere gelirsek diğer maçları sıkıntı yaşamadan oynayabiliriz. Dünya kupasından sonra bütün ağırlığımızı lige verdik. Daha sonra saha sorunu yaşadık ama hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadık. Üst üste deplasmanlarda maç oynadık. Alanya maçı bizim için dönüm maçıydı. Beşiktaş maçı bu yüzden çok önemliydi. Bizim için maç güzel bir şekilde geçti. Hiç kimse oyun disiplini bozmadı. Çok iyi bir galibiyet aldık. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. İyi bir takıma karşı oynadık. Oyuncularımız çok iyi oynadı. Hem Beşiktaş hem biz olalım iki takım da kazanmak için oynadı. Kazandığımız için mutluyuz. Buna çok ihtiyacımız vardı. Önümüzde 2 tane üst üste deplasman var. Hedefimiz o 2 maçı en iyi şekilde bitirmek” ifadelerini kullandı.

“DAHA İYİ DURUMA GELECEĞİZ”

Çalımbay, takımından memnun olduğunu belirterek, “Ben şu an gidişattan memnumum ama bunun üzerine koymamız gerekiyor. Belki transfer yapamasaydık bu maçı kazanamayacaktık. Takıma en son aldığımız iki oyuncu da bir hava kattı. Bizim ligde en iyi yere geleceğimize inanıyorum. Biz de malzeme olursa çok iyi şeyler yaparız. Biz yavaş yavaş daha iyi duruma geleceğiz. Transfer de bitti diyebiliriz. Baktığımız zaman kadro dolu. Sakatlarımız da kısa sürede gelirse, daha alternatifli bir kadromuz olacak. Bizdeki tek sıkıntı sakatlık, başka bir şey söz konusu değil” şeklinde konuştu.

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