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Rıza Çalımbay'dan Mert Hakan Yandaş'a sitem!

SİVASSPOR HABERLERİ  | 28.06.2020 20:55 | Son Güncelleme

üper Lig 29. haftasında Sivasspor, sahasında Kayserispor'a mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Sivasspor'un bu mağlubiyetle birlikte iç sahadaki yenilmezlik serisi de sona erdi. Geçtiğimiz hafta Konyaspor deplasmanında 2-2 berabere kalan Sivasspor, sahasında Kayserispor'a mağlup olarak yarışta ağır bir yara aldı. Mert Hakan'ın kaçırdığı penaltı pozisyonu ile ilgili açıklama yapan Rıza Çalımbay, sosyal medyada gündem oldu.

Rıza Çalımbay'dan Mert Hakan Yandaş'a sitem!

Sivasspor, sahasında Kayserispor'a mağlup oldu ve şampiyonluk yarışında çok önemli 3 puan kaybetti.

RIZA ÇALIMBAY'DAN SİTEM!

Rıza Çalımbay, "Bizi en çok üzen, Mert Hakan Yandaş'ın kaçırdığı penaltı sonrası oyundan düşmesi oldu. Demoralize oldu. Sanki ilk defa penaltı kaçırıyor. Herkes kaçırıyor. Kaçabilir yani." dedi.

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