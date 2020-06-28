Rıza Çalımbay'dan Mert Hakan Yandaş'a sitem!

Sivasspor, sahasında Kayserispor'a mağlup oldu ve şampiyonluk yarışında çok önemli 3 puan kaybetti.

RIZA ÇALIMBAY'DAN SİTEM!

Rıza Çalımbay, "Bizi en çok üzen, Mert Hakan Yandaş'ın kaçırdığı penaltı sonrası oyundan düşmesi oldu. Demoralize oldu. Sanki ilk defa penaltı kaçırıyor. Herkes kaçırıyor. Kaçabilir yani." dedi.

