Rıza Çalımbay'dan Mert Hakan Yandaş'a sitem!

Sivasspor, sahasında Kayserispor'a mağlup oldu ve şampiyonluk yarışında çok önemli 3 puan kaybetti.
Rıza Çalımbay, "Bizi en çok üzen, Mert Hakan Yandaş'ın kaçırdığı penaltı sonrası oyundan düşmesi oldu. Demoralize oldu. Sanki ilk defa penaltı kaçırıyor. Herkes kaçırıyor. Kaçabilir yani." dedi.
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