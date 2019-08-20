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Rıza Çalımbay: Her şeyimizle Rizespor maçına odaklandık

SİVASSPOR HABERLERİ  | 20.08.2019 21:06 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Ligde ilk galibiyeti aldık. Şimdi bizim için önemli olan Rizespor maçı bütün her şeyimizle şu andan itibaren oraya odaklandık. Şu anda tek düşüncemiz o maç" dedi.

Rıza Çalımbay: Her şeyimizle Rizespor maçına odaklandık

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederek sezona üç puanla başlayan Demir Grup Sivasspor, ligin ikinci haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve düz koşuyla başladı. Antrenmanda pas ve top kapma çalışması yapıldı. Hafif sakatlığı bulunan Ziya Erdal takımdan ayrı düz koştu yaptı.

"ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINA ODAKLANDIK"

Beşiktaş maçında alınan galibiyetin çok önemli olduğunu belirten teknik direktör Rıza Çalımbay, "Lige iyi başlamamız gerekiyordu. O gün de gerçekten mükemmel oynadık. Sonuç iyi bir sonuç ama sonuçtan ziyade oynadığımız futbol herkesin kapasitesinin üstüne çıkması, herkesin görevini dört dörtlük yapması ve maçın başında sonuna kadar oyun disiplininden de hiç kopmadan çok güzel bir futbol oynadık. Ligde ilk galibiyeti aldık. Şimdi bizim için önemli olan Rizespor maçı bütün her şeyimizle şu andan itibaren oraya odaklandık. Şu anda tek düşüncemiz o maç" dedi.

Transfer çalışmalarının da devam ettiğini söyleyen Çalımbay, "Almaya çalışıyoruz. Hazırlık döneminde de az bir sayıyla başlamıştık ama yavaş yavaş transfer yaptık. 1 veya 2 transfer daha yapmaya çalışıyoruz. Olacaksa da en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Burada tabii ki bütün her şey yönetimde onu bekliyoruz" diye konuştu.

SAMASSA ANTRENMANDA

Bugünkü antrenmana Beşiktaş maçının 45'nci dakikasında Tyler Boyd ile çarpıştıktan sonra bayılan ve ambulansla hastaneye kaldırılan kaleci Mamadou Samassa da katıldı. Samassa'nın Çaykur Rizespor maçında oynayabilecek durumda olduğunu aktaran Çalımbay, "Bir sorunu yok. Bugün de antrenmana çıktı. Hiçbir sıkıntı yok. Takımımızda sezon başından beri mükemmel bir hava var. Hazırlık döneminde çok az kişiyle çalıştık ama çok önemli işler yaptık, havamız mükemmeldi. Bunu da sahaya yansıttığınız zaman güzel şeyler oluyor" ifadelerini kullandı.

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