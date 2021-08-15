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Rıza Çalımbay'ın Konyaspor'a şansı tutuyor

15.08.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’de yarın Konyaspor’u konuk edecek olan DG Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, yeşil-beyazlı ekibe karşı kariyerinde 8 farklı takımla çıktığı 26 maçta 11 galibiyet sevinci yaşadı.

Rıza Çalımbay'ın Konyaspor'a şansı tutuyor

Süper Lig’in ilk haftasında yarın Konyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor’da deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay’ın, rakibine karşı şansı tutuyor.

Çalımbay, kariyerinde 8 farklı takımın başında Konyaspor’a karşı mücadele etti. Deneyimli hoca, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Ankaraspor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Sivasspor ile Konyaspor’a karşı çıktığı 26 resmi maçtan 11'ini kazandı. Bu maçlarda yeşil-beyazlılar, Çalımbay'ın takımlarına karşı 6 galibiyet elde ederken, 9 müsabaka ise beraberlikle sona erdi.

ÇALIMBAY'IN 27. RANDEVUSU

Rıza Çalımbay, yarın kariyerinde Konyaspor'a karşı 27. randevusuna çıkacak. Rakibini yenip lige 3 puanla başlamayı hedefleyen Sivasspor, perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Kopenhag ile oynayacağı mücadele öncesi moral bulmak istiyor.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rıza Çalımbay Süper Lig Konyaspor Sivasspor
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