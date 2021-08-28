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Rıza Çalımbay: Taraftarımızı yanımızda istiyoruz

28.08.2021 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Göztepe maçını çok iyi bitirmemiz gerekiyor. Kendi taraftarımıza da sesleniyorum; çok az seyirciye oynuyoruz. Bizim taraftarımız bu değil. Taraftarımızı yanımızda istiyoruz. Onlarla beraber nasıl namağlup gittiysek yine aynı şekilde gitmemiz gerekiyor" dedi. Çalımbay, Kopenhag maçı öncesi oynadıkları Trabzon maçını ertelemek için görüştüklerini, ancak kabul edilmediğini söyledi.

Rıza Çalımbay: Taraftarımızı yanımızda istiyoruz

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne veda eden Sivasspor, yarın ligde oynayacağı Göztepe maçına odaklandı.

Maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay, sezonu herkesten önce açtıklarını belirterek, "Herkesten önce maçlar oynadık. Biz her zaman Bolu'da fizik ve kondisyona dayalı kamp yaparız. Kampın sonlarına doğru 1-2 tane hazırlık maçı oynarız. Daha sonra da yurtdışına giderek 5-6 tane hazırlık maçı yaparız ki tempomuzu kazanalım diye. Bu sene direkt Avrupa kupası maçlarına başladık. Rakiplerimiz liglerinin iyi takımlarıydı. Bu maçlar çok tempolu geçti ve 2 takımı da eledik. Takımda bir yorgunluk başladı. Daha sonra Kopenhag ile eşleştik. Gerçekten çok iyi bir takım. Çok kaliteli oyunculardan kurulu bir ekip. Sivas'ta çok iyi bir maç yaptık onlarla ve bu maçın ardından da sakatlıklarımız başladı. 4 stoperimiz birden sakatlandı. Çok büyük eksikliklerle gittik. Erdoğan Yeşilyurt ve çok şey beklediğimiz Pedro Henrique de yoktu. Geçtiğimiz sezon Maccabi Tel-Aviv maçına da aynı şekilde gittik" diye konuştu.

"TRABZONSPOR MAÇININ ERTELENMESİNİ TEKLİF ETTİK"

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile oynayacakları mücadele öncesi teknik direktör Abdullah Avcı'yı aradığını söyleyen Çalımbay, "İkimizin de Avrupa maçı çok zor. ‘Siz de izin verirseniz TFF'ye başvuralım ve maçımızı ileri tarihe alalım’ dedim. Kendisi de ilk önce olumlu baktı ama daha sonra aradığında oynamak istediklerini söyledi. Biz o maçı oynamasaydık Caner Osmanpaşa ve Samba Camara sakatlanmayacaktı. Onlar olsaydı eğer Kopenhag maçının sonucu hiç belli olmazdı. Onlar olsaydı bu golleri yiyeceğimize kesinlikle inanmıyorum. Trabzonspor da dinlenmiş şekilde oraya gidecekti ve 3-0 yenileceklerine kesinlikle inanmıyorum. Bu maç ertelenseydi bu sonuçlar alınmayacaktı belki" diye konuştu.

"ÜLKEMİZE ÇOK GÜZEL PUANLAR KAZANDIRDIK"

Son 2 sezonda Avrupa'da Türkiye'yi temsil ettiklerini söyleyen Çalımbay, "Çok iyi mücadele ederek ülkemize çok güzel puanlar kazandırdık. Arkadaşlarımıza söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Maça da çok iyi başladık. İlk golü yedikten sonra ister istemez bir düşüş oldu. Değişiklikler yaptık ama defansımızın göbeğini bir türlü oturtamadık. O bölgede sıkıntı yaşadık. Bir takım için en önemli yer defanstır. Ben takımımla gurur duyuyorum. Son maç hariç bütün oynadığımız maçlarda çok iyi oynadık" ifadelerini kullandı.

"ÇOK AZ TARAFTARA OYNUYORUZ"

Artık lige odaklanacaklarını ifade eden Çalımbay "Göztepe maçını çok iyi bitirmemiz gerekiyor. Kendi taraftarımıza da sesleniyorum; çok az seyirciye oynuyoruz. Bizim taraftarımız bu değil. Taraftarımızı sahaya çekmemiz gerekiyor. Dün Kopenhag da dolu tribünlere karşı oynadık. Aynısı biz de yapabiliriz. Taraftarımızı yanımızda istiyoruz. Onlarla beraber nasıl namağlup gittiysek yine aynı şekilde gitmemiz gerekiyor. Bizim için lig yeni başlıyor Göztepe ile. Bu maçta da 3 puanı almak için ne gerekiyorsa yapacağız. İzinden sonra sakat arkadaşlarımız da dönecek ve ondan sonra bambaşka şekilde sahaya çıkacağız" dedi.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Rıza Çalımbay Süper Lig Sivasspor
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