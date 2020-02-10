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Rıza Kayaalp çeyrek finalde elendi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 10.02.2020 23:23 | Son Güncelleme

Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde mindere çıkan Doğuş Ayazcı ve Metehan Başar repesaj mücadelesine çıkmaya hak kazandı, Rıza Kayaalp, Rahman Bilici, Yunus Emre Başar ise elendi.

Rıza Kayaalp çeyrek finalde elendi

İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda eleme, ilk tur, çeyrek final ve yarı final maçları yapıldı. 10 şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp çeyrek finalde elendi.

55 kiloda mücadele eden milli güreşçi Doğuş Ayazcı, eleme turunda Rus rakibi Vitalii Kabaloev'e 9-4 yenildi. Kabaloev'in finale yükselmesi sebebiyle Doğuş, repesaj maçına çıkma hakkı kazandı. Milli güreşçi, Rumen Florin Tita ile yarın repesaj mücadelesinde karşılaşacak. Bu müsabakayı kazanan isim de Gürcü Nugzari Tsurtsumia ile bronz madalya için kozlarını paylaşacak.

87 kiloda Metehan Başar ise ilk turda Estonyalı rakibi Erik Int’i 4-0’la geçerken, çeyrek finalde Ukraynalı Semen Novikov’a 7-2 yenildi. Novikov’un, finale kadar yükselmesi sebebiyle Metehan, repesaj müsabakasına çıkmaya hak kazandı. Metehan, yarın İspanyol Jesus Gasca Fresneda ile karşılaşacak. Bu maçın galibi, Rus Aleksandr Andreevitch Komarov ile bronz madalya mücadelesine çıkacak.

UNVANINI KORUYAMADI

9 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp, unvanını korumak için geldiği Roma'da çeyrek finalden ötesini göremedi. 130 kiloda yarışan Rıza, 5-1 yenildiği Ukraynalı Mykola Kuchmii'nin yarı finalde elenmesiyle repesaj şansını da kaybetti.

63 kiloda Rahman Bilici, ilk turda Bulgar rakibi Nikalas Petrov Sulev’i 9-0 yendi ama çeyrek final mücadelesinde Rumen Mihai Radu Mihut’a 7-4 mağlup oldu ve elendi.

77 kiloda mücadele eden Yunus Emre Başar da Moldovalı rakibi Daniel Cataraga'yı 2-2'den son sayı avantajıyla yenerek eleme turunu geçti ancak Belaruslu Pavel Liakh ile karşılaştığı ilk tur maçını 12-5 kaybederek şampiyonaya veda etti.

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda yarın grekoromen stil 60, 67, 72, 82, 97 kilolarda eleme turları ve yarı final maçları, 55, 63, 77, 87, 130 kilolarda repesaj ve final müsabakaları yapılacak.

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rıza kayaalp İtalya roma güreş avrupa güreş şampiyonası elendi

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