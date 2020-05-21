YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Rize dışındaki çay üreticileri kente gelmeye devam ediyor

Rize dışındaki çay üreticileri kente gelmeye devam ediyor

RİZE HABERLERİ  | 21.05.2020 12:46 | Son Güncelleme

Rize dışındaki çay üreticileri kente gelmeye devam ediyor

RİZE (AA) - İçişleri Bakanlığı genelgesiyle "seyahat izin belgesi" almak şartıyla seyahat izni verilen ÇAYKUR'a kayıtlı üreticiler, yaşadıkları kentlerden çay bahçelerinin bulunduğu Rize'ye gelmeye devam ediyor.

Çay hasadı için elektronik ortamda e-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi ve "ALO 199 Vefa Destek Sistemi" üzerinden başvuru yaparak seyahat izin belgesi alan üreticiler, Rize'ye geliyor.

Çay tarımının yoğun olarak yapıldığı Rize kent girişinde, polis, jandarma ve sağlık ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

Çoğunluğu İstanbul'da bulunan çay üreticilerini taşıyan özel araçlar ve otobüsler, Karadeniz Sahil Yolu Trabzon-Rize şeridinde düne oranla daha az yoğunluk oluşturdu.

Sağlık ekiplerince ateş ölçümleri yapılan üreticilere, seyahat izin belgeleri kontrol edildikten sonra genelgeyle getirilen kurallara uyacaklarına dair taahhütname imzalatılıyor.

Sağlık kontrolünden geçenler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir hafta evlerinde karantinada kalacak. Bu vatandaşların temel ihtiyaçları, Rize Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

Ankara'dan ailesiyle gelen Sinan Akgün, AA muhabirine, çaylarını toplamak için geldiklerini belirterek, "Bizim çayımız organik. Bunu toplamamız gerekiyor." dedi.

Yolda birkaç yerde kontrol noktasında durdurulduklarını ifade eden Akgün, "İzin belgesi soruldu. Yollar boş rahat geldik. Denetimleri başarılı buluyorum." diye konuştu.

Öte yandan Rize Valiliğinden alınan bilgiye göre, kente çay hasadı amacıyla gelmek için 30 bin kişinin başvuru yaptı. Başvurular devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kuaför intikamı dediğin böyle olur! Kuaför intikamı dediğin böyle olur!
Fatih Erbakan'dan tartışma yaratan sözler! 'Kız çocukları...' Fatih Erbakan'dan tartışma yaratan sözler! 'Kız çocukları...'

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dengeli beslenme için sağlıklı atıştırmalıklar

Dengeli beslenme için sağlıklı atıştırmalıklar

Tarsus’ta asfalt çalışması

Tarsus’ta asfalt çalışması

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Evlerinde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı

Evlerinde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Balıkesir’de trafik uygulamasında sürücülere ceza yağdı

Balıkesir’de trafik uygulamasında sürücülere ceza yağdı

Rize Namaz Vakitleri 21 Mayıs Perşembe

İmsak
02:58
Sabah
04:48
Öğle
12:20
İkindi
16:16
Akşam
19:41
Yatsı
21:23

Rize Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Perşembe

Fakülte Eczanesi
Merkez
Sahil Eczanesi
Merkez
Işık Eczanesi
Ardesen
Ağaran Eczanesi
Cayeli
Deniz Eczanesi
Findikli
Şifa Eczanesi
Kalkandere
Pazar Eczanesi
Pazar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Rize'de muhtar ve eşinin öldüğü silahlı kavgada yaralanan akrabası da hayatını kaybetti

Rize'de muhtar ve eşinin öldüğü silahlı kavgada yaralanan akrabası da hayatını kaybetti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Tehlikeye aldırış etmeyen zabıta memuru derede mahsur kalan köpeği kurtardı

Tehlikeye aldırış etmeyen zabıta memuru derede mahsur kalan köpeği kurtardı

Rize tek yürek oldu, balkonlarda İstiklal Marşı’nı okundu

Rize tek yürek oldu, balkonlarda İstiklal Marşı’nı okundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.