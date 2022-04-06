Rize Valisi Çeber ve Belediye Başkanı Metin, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

RİZE (AA) - Rize Valisi Kemal Çeber ve Belediye Başkanı Rahmi Metin, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Çeber, mesajında, 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Anadolu Ajansı'nın, Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelenin dünyaya duyurulmasını sağladığını, milli mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna tanıklık ettiğini belirtti.

Vatandaşların Türkiye'de ve dünyada yaşanan olaylar hakkında doğru ve tarafsız şekilde haberdar olmasını sağlayan Anadolu Ajansı'nın, dünyanın önde gelen saygın ve güvenilir ajanslarından biri olduğunu ifade eden Çeber, şunları kaydetti:

"Geçmişte olduğu gibi bugün de yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağı olma vazifesini devam ettiren Anadolu Ajansı ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla bundan sonra da halkımızın haber alma ihtiyacını en iyi şekilde sağlamaya devam edecektir. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Anadolu Ajansı'nın tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılı nice yıllar diliyorum."

Belediye Başkanı Rahmi Metin ise mesajında şu ifadelere yer verdi:

"6 Nisan 1920'de milli mücadelenin habercisi olarak kurulan, ülkemizin büyüme ve gelişmesine her aşamada tanıklık eden Anadolu'nun sesini tüm dünyaya duyuran Anadolu Ajansı'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Fedakarca çalışan tüm Anadolu Ajansı ailesine başarılar diliyorum."

