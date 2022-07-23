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Rize'de ilçe merkezine inen ayı görüntülendi

23.07.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de ilçe merkezine inen ayı görüntülendi

RİZE (AA) - Rize'nin İyidere ilçesine inen ayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İlçeye bağlı Merkez Mahallesi'ne inen ayı, bir süre çevrede yiyecek aradı.

Caddede dolaşan ayıyı Serdar Şinaforoğlu otomobili ile takip ederek cep telefonu ile görüntüledi.

Otomobil sesi ve far ışıklarından rahatsız olan ayı daha sonra bölgeden uzaklaştı.

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