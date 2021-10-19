Rize'de kavgaya karışan yabancı uyruklu 9 kişi sınır dışı edildi

RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde bıçaklı kavgaya karışan yabancı uyruklu 9 Afgan sınır dışı edildi.

Geçtiğimiz hafta ilçenin Atatürk Caddesi'nde alacak meselesinden tartışan ve 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya karışan 9 Afgan hakkında adli işlem başlatıldı.

Yapılan işlemlerin ardından bu kişiler hakkında sınır dışı kararı verildi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 9 Afgan vatandaşı, Geri Gönderme Merkezi aracılığı ile sınır dışı edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz