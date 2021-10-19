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Rize'de kavgaya karışan yabancı uyruklu 9 kişi sınır dışı edildi

19.10.2021 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de kavgaya karışan yabancı uyruklu 9 kişi sınır dışı edildi

RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde bıçaklı kavgaya karışan yabancı uyruklu 9 Afgan sınır dışı edildi.

Geçtiğimiz hafta ilçenin Atatürk Caddesi'nde alacak meselesinden tartışan ve 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya karışan 9 Afgan hakkında adli işlem başlatıldı.

Yapılan işlemlerin ardından bu kişiler hakkında sınır dışı kararı verildi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 9 Afgan vatandaşı, Geri Gönderme Merkezi aracılığı ile sınır dışı edildi.

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