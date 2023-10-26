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Rize'de üniversite öğrencileri tahta araba yarışlarıyla heyecan dolu anlar yaşadı

26.10.2023 14:00 | Son Güncelleme:
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde (RTEÜ) eğitim gören öğrenciler, üniversiteye uyum amacıyla düzenlenen etkinlikte tahta arabalarla yarıştı.

İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde RTEÜ kampüsünde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere, yörenin kültürel ve sosyal etkinlikleri anlatıldı.

Yöresel yemeklerin tanıtıldığı etkinlikte, öğrenciler arasında çay tadımı yarışması yapıldı.

Fotoğraf sanatçısı Aytekin Kalender öncülüğünde "Rize Devranında Çay" fotoğraf sergisi de açıldı. Sergide, çayın tarladan bardağa zorlu yolculuğunu anlatan 40 fotoğrafla üniversitelilere çay tarımı tanıtıldı.

Etkinlikte, Formulaz adı verilen tahta araba yarışları ise büyük ilgi gördü. Erkekler ve kadınlar kategorisinde çok sayıda öğrenci, kampüste yarışarak heyecanlı anlar yaşadı.

Bazı öğrenciler 600 metrelik parkurdaki yarışı tamamlayamadı. Dereceye girenler, Azerbaycan tatiliyle ödüllendirildi.

Etkinliğe Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rektör Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Sağlık Müdürü Mustafa Tepe ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Gün boyu sürecek etkinlikte öğrenciler, sivil toplum örgütlerinin etkinlikleriyle Rize'yi tanıma fırsatı bulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize

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