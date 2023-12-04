Rize'nin Derepazarı ilçesinde uygulanacak kentsel dönüşüm projesi için imzalar atıldı

Derepazarı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyede düzenlenen törende, Eriklimanı Mahallesi'nde hayata geçirilecek, konut, villa ve iş yerlerinden oluşan 1800'e yakın bağımsız bölümün yer aldığı proje için imzalar atıldı.

Belediye Başkanı Selim Metin, törende yaptığı konuşmada, yıllardır hak sahipleri ve vatandaşların beklediği projenin hayata geçmesi için sona yaklaştıklarını belirterek, Eriklimanı'nda adeta yeni bir ilçe kuracaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin imzasıyla bölgenin resmi olarak dönüşüm ve proje geliştirme alanı ilan edildiğini anımsatan Metin, şunları kaydetti:

"Artık top bizde. Biz de anlaşmalarımıza başladık. Bu işi hızlı şekilde hayata geçirmek için elimizden geleni yapacağız. Bölgede 500'e yakın konut var ve hak sahipleri dönüşüm için çok istekli. Artı arsalar var içerisinde. Sosyal tesisleriyle, camisiyle, kültür merkeziyle, spor salonuyla, park ve bahçeleriyle çok güzel bir proje hayata geçireceğiz. Projenin detayları üzerinde Helmann şirketimizle çalışıyoruz. En kısa sürede temeli atmayı planlıyoruz. İmzalarımızı attık, bundan sonra süreci hızlandırıyoruz."

"TAM 30 YILDIR HAYAL EDİLEN BİR PROJEYE İMZA ATMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

Helmann Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün de gayrimenkul alanında geliştirdikleri çevreci ve kaliteli projelerle yerli ve yabancı yatırımcılardan yoğun ilgi gördüklerini vurgulayarak, "Daha önceki projelerimizde yakaladığımız başarımızı ve sektörün çok üzerinde olan memnuniyet oranını burada artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Doğaya ve insana saygılı konut üretmeyi öncelik olarak benimsediklerinin altını çizen Özgün, şöyle devam etti:

"Son yıllarda yoğunlaştığımız konut ve arsa üretimi ile parselasyon uygulamaları konusunda kurumsal ve kazançlı projeler hayata geçiriyoruz. Şimdi de Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul şirketi olarak kentsel dönüşüm projelerinde adımızı tüm Türkiye'ye duyuruyoruz. Tam 30 yıldır hayal edilen bir projeye imza atmaktan gurur duyuyoruz. Proje kapsamında 1662'si konut olmak üzere toplamda 1800'e yakın bağımsız bölüm inşa edeceğiz. 4 farklı adada 1+1'den 3+1'e kadar farklı büyüklüklerdeki konutlar ile villa ve ticari ünitelerden oluşan projemizin toplam 147 bin 210 metrekare inşaat alanı bulunuyor."

Özgün, farklı etaplar halinde gerçekleştirilecek projenin inşaatına kısa sürede başlamak istediklerine işaret ederek, "Bu kapsamda belediyemizden hak sahipleri ile son anlaşmalarını tamamlamasını bekliyoruz. Anlaşmaların tamamlanması, hak sahipleri ile sürecin eksiksiz yürütülmesinin ardından proje uygulamaya geçecektir. Maddi değeri çok yüksek bu projemiz Karadeniz Bölgesi'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi. Türkiye'de de sayılı projeler arasında yer alıyor. Alnımızın akıyla bu projeyi hayata geçireceğimize ve burada başarılı olacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Rize-Artvin Havalimanı sayesinde son dönemde ilginin arttığı Rize'nin gelişiminin hızlandığını vurgulayan Özgün, şunları kaydetti:

"Trabzon'a yönelik yabancı yatırımcı ilgisinin projemizle Rize bölgesinde de gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımız da son ziyaretinde bölgedeki yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, Rize'ye 64 milyar liralık yatırım yapıldığını açıklamıştı. Bu açıklamalar ve yatırımlar özel sektörün de ilgisini çekiyor. Bizim projemiz de çok yüksek getirili, yatırımcısına kazandıran, yerli ve yabancı yatırımcıyı cezbeden bir proje olarak öne çıkacak."

