Rizespor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Rizespor Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler...

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Beşiktaş Rizespor maçına az bir zaman kaldı. İki takım arasında daha önce oynanmış olan 6-0 ve 7-2’lik maçlar futbolseverler tarafından ilgiyle izlenmişti. Peki Rizespor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

BEŞİKTAŞ RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ve Rizespor'un karşı karşıya gelecekleri Süper Lig müsabakası 28 Nisan 2021 Çarşamba günü yani bu akşam saat 20:30’da oynanacak. Çaykur Didi Stadyumu’nda gerçekleşen mücadele Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Ligin tamamlanmasına 5 maç kala puan avantajını elinde bulunduran Beşiktaş, Galatasaray maçının öncesinde bu avantajı elinde tutmak istiyor. 75 puanla ligin ilk sırasında konumlanmış olan siyah beyazlı takım 42 puan ile ligin 12. sırasında yer alan Çaykur Rizespor’a konuk olacak. Maç öncesi Beşiktaş’ta Necip ve Valentin Rosier cezalı durumda bulunuyor. Diğer yandan sakatlıkları süren Aboubakar, Cenk Tosun, Hasic ve Oğuzhan da karşılaşmada forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ RİZESPOR MUHTEMEL 11’LER

Çaykur Rizespor: Selim, Tarık, Moroziuk, Baiano, Talbi, Melnjak, Boldrin, Sabo, Djokovic, Samudio, Remy.

Beşiktaş: Ersin, Vida, N'Sakala, Josef, Dorukhan, Welinton, Atiba, Ljajic, Ghezzal, N'Koudou, Larin (Gökhan Töre)



