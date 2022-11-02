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Robin Yalçın: “Kazanmak için geldik”

02.11.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 6. haftasında yarın deplasmanda Slavia Prag ile karşılaşacak olan DG Sivasspor’da orta saha oyuncusu Robin Yalçın, “Biz buraya kazanmak için geldik." dedi.

Robin Yalçın: “Kazanmak için geldik”

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu son hafta maçında yarın Çekya temsilcisi Slavia Prag’a konuk olacak. Bu müsabaka öncesi kırmızı-beyazlıların 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Robin Yalçın, Eden Arena’da düzenlenen basın toplantısında konuştu.

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Yalçın, “Biz buraya kazanmak için geldik. Zaten gruplarda lideriz ve bu şekilde Türkiye’ye dönmek istiyoruz. 3 gün önce hiç beklemediğimiz kötü bir maç oynadık, o maçı telafi etmek istiyoruz. Biz puan için oynamıyoruz, galibiyet için oynuyoruz. Bunun için buraya geldik. Türkiye’ye puan kazandırmak istiyoruz.” diye konuştu.

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