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Robinho'dan eski takımı Sivasspor'a ziyaret

SİVASSPOR HABERLERİ  | 05.02.2019 18:05 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor'dan ayrılarak Medipol Başakşehir'e transfer olan Brezilyalı yıldız oyuncu Robihno eski kulübünü ziyaret etti. Takım arkadaşları ile hasret gideren Robinho başarılar diledi.

Robinho'dan eski takımı Sivasspor'a ziyaret

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında kendi sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Düz koşu ile başlayan antrenman ısınma hareketleri ile devam etti. Kırmızı beyazlı ekip dar alanda pas çalışması yaptı. Bugünkü idmana hafif sakatlıkları bulunan Kone ile Torje katılmadı.

ÇOK ZOR BİR MAÇ
Teknik direktör Hakan Keleş, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 yendikleri için mutlu olduklarını belirten Keleş, Deplasmandan 3-1'lik bir galibiyetle döndük, Kasımpaşa'yı iyi analiz ettik. İyi oyunla beraber hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum dedi.

Akhisarspor karşısında alınan 3 puanın Sivasspor'u hedeflerine yaklaştıracağını söyleyen Keleş, Önümüzde Akhisarspor maçı var, Akhisarspor'u yendiğimiz zaman hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız. Tabii bizim için çok zor bir maç, ama oyun olarak ve puan olarak bir çıkışımız var, bunu devam ettirmek istiyoruz. Bir an önce Akhisarspor maçını da kazanıp üst sıralara doğru tırmanışa devam etmek istiyoruz diye konuştu.

Kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferi Hugo Vieira'nın sakatlığı hakkında da konuşan Keleş, futbolcunun tedavisi için ülkesine gittiğini söyleyerek, Duruma göre ameliyat olma durumu var. Net bir şey yok, doktorları çalışmalar yapıyorlar diye konuştu.

ROBİNHO SİVASSPOR HER ZAMAN KALBİMDE
Demir Grup Sivasspor'un bugünkü antrenmanını devre arasında Medipol Başakşehir'e transfer olan Robinho da takip etti. Eşyalarını almak üzere Sivas'a gelen Medipol Başakşehir'in dünyaca ünlü yıldızı Robinho antrenman öncesi eski takım arkadaşlarına sarılarak hasret giderdi. Robinho Sivas'ta bulunduğu dönemde ailesiyle birlikte çok mutlu oldu belirtti. Demir Grup Sivasspor'un her zaman kalbinde olacağını söyleyen Robinho, eski takımına başarılar diledi.

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