İSTANBUL (AA) - Roche Diagnostik Türkiye’nin yeni genel müdürü Jordi Fernandez Capo oldu.

Roche'den yapılan açıklamaya göre, 2016’dan beri Roche Diagnostik Meksika Genel Müdürü olarak görev yapan Jordi Fernandez Capo, Roche Diagnostik Türkiye Genel Müdürü, Türkiye & Orta Asya ve Kafkas Ülkeleri Yönetim Merkezi Başkanı olarak atandı.

Eylül 2022 itibarıyla görevine başlayan Jordi Fernandez Capo, yeni görevinde EMEA-LATAM Bölgesi liderlik ekibinin de üyesi olacak.

Verilen bilgiye göre, Pompeu Fabra Üniversitesi Yönetim Ekonomisi Bölümü’nden mezun olan Jordi Fernandez Capo, Barselona, IESE İşletme Okulu’nda MBA eğitimini tamamladı ve katıldığı değişim programı kapsamında UCLA’de eğitim gördü. Roche bünyesine 2003'te katılan Capo, 2005'te Roche Diagnostik İspanya’nın Hastabaşı Tanı Çözümleri Satış Direktörü olarak atandı.

Jordi Fernandez Capo, 2008'de Roche Diagnostik İspanya, Doku Diagnostiği İş Birimi Direktörü pozisyonuna getirildikten sonra 5 yıl süreyle Roche’un İspanya’da başarılı satış rakamları elde etmesine katkı sağladı.

2013’te Pazarlama Müdürü olarak atanan Capo, aynı yıl Panama merkezli olmak üzere Roche Diagnostik Orta Amerika ve Karayipler Genel Müdürü oldu. 2016 yılında Roche Diagnostik Meksika Genel Müdürü pozisyonuna getirilen Capo, 6 yıl boyunca Meksika ekibinin liderliğini üstlendi.

Jordi Fernandez Capo, Eylül 2022 itibarıyla Roche Diagnostik Türkiye Genel Müdürü, Türkiye & Orta Asya ve Kafkas Ülkeleri Yönetim Merkezi Başkanı olarak yeni görevine başladı.

