YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Roche Diagnostik Türkiye’nin yeni genel müdürü Jordi Fernandez Capo oldu

Roche Diagnostik Türkiye’nin yeni genel müdürü Jordi Fernandez Capo oldu

05.09.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Roche Diagnostik Türkiye’nin yeni genel müdürü Jordi Fernandez Capo oldu

İSTANBUL (AA) - Roche Diagnostik Türkiye’nin yeni genel müdürü Jordi Fernandez Capo oldu.

Roche'den yapılan açıklamaya göre, 2016’dan beri Roche Diagnostik Meksika Genel Müdürü olarak görev yapan Jordi Fernandez Capo, Roche Diagnostik Türkiye Genel Müdürü, Türkiye & Orta Asya ve Kafkas Ülkeleri Yönetim Merkezi Başkanı olarak atandı.

Eylül 2022 itibarıyla görevine başlayan Jordi Fernandez Capo, yeni görevinde EMEA-LATAM Bölgesi liderlik ekibinin de üyesi olacak.

Verilen bilgiye göre, Pompeu Fabra Üniversitesi Yönetim Ekonomisi Bölümü’nden mezun olan Jordi Fernandez Capo, Barselona, IESE İşletme Okulu’nda MBA eğitimini tamamladı ve katıldığı değişim programı kapsamında UCLA’de eğitim gördü. Roche bünyesine 2003'te katılan Capo, 2005'te Roche Diagnostik İspanya’nın Hastabaşı Tanı Çözümleri Satış Direktörü olarak atandı.

Jordi Fernandez Capo, 2008'de Roche Diagnostik İspanya, Doku Diagnostiği İş Birimi Direktörü pozisyonuna getirildikten sonra 5 yıl süreyle Roche’un İspanya’da başarılı satış rakamları elde etmesine katkı sağladı.

2013’te Pazarlama Müdürü olarak atanan Capo, aynı yıl Panama merkezli olmak üzere Roche Diagnostik Orta Amerika ve Karayipler Genel Müdürü oldu. 2016 yılında Roche Diagnostik Meksika Genel Müdürü pozisyonuna getirilen Capo, 6 yıl boyunca Meksika ekibinin liderliğini üstlendi.

Jordi Fernandez Capo, Eylül 2022 itibarıyla Roche Diagnostik Türkiye Genel Müdürü, Türkiye & Orta Asya ve Kafkas Ülkeleri Yönetim Merkezi Başkanı olarak yeni görevine başladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, "Kirvem AK Parti" programında konuştu:AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, "Kirvem AK Parti" programında konuştu:
Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçının ardındanAnkara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçının ardından
Beylikdüzü'nde 2 kişinin yaralandığı silahla kavga güvenlik kamerasındaBeylikdüzü'nde 2 kişinin yaralandığı silahla kavga güvenlik kamerasında
Anahtar Kelimeler:
Roche

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Eylül Pazartesi

İmsak
04:58
Sabah
06:27
Öğle
13:08
İkindi
16:46
Akşam
19:39
Yatsı
21:02
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında cinsel organını açtı! Sunucunun ağzı açık kaldı

Canlı yayında cinsel organını açtı! Sunucunun ağzı açık kaldı

Kıskanılası saçların formülü ortaya çıktı

Kıskanılası saçların formülü ortaya çıktı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Dekolteli kıyafetleri öğretmenin başına bela oldu

Dekolteli kıyafetleri öğretmenin başına bela oldu

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.