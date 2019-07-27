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Rodallega'nın performansı Denizlispor'da yüzleri güldürdü

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 27.07.2019 15:44 | Son Güncelleme

Süper Lig'de mücadele edeceği 2019-2020 sezonun hazırlıklarına Afyonkarahisar'da devam eden Yukatel Denizlispor'da yeni transfer Hugo Rodallega'nın performansı teknik ekibi mest etti.

Rodallega'nın performansı Denizlispor'da yüzleri güldürdü

Yeşil-siyahlıların Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcü hazırlık karşılaşmalarında oynadığı futbol ve attığı gollerle yeni sezon öncesi çok olumlu sinyaller verdi. İlk olarak 1'inci Lig temsilcisi Altay'la karşılaşan Denizlispor mücadeleyi 3-1 kazanırken, Rodallega yeşil-siyahlı formayla siftah yaptı.

Ardından yine 1'inci Lig takımı Eskişehirspor'la karşı karşıya gelen Denizlispor, 33 yaşındaki yıldızının 2 golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Uyum sorunu çabuk atlatan ve takımın en hırslı futbolcularından olan Rodallega şimdiden kalitesini konuşturmaya başladı. Teknik direktör Yücel İldiz'in bu sezon en büyük kozu olacak Kolombiyalı Süper Lig'de Akhisarspor ve Trabzonspor formalarıyla 122 maça çıkıp 49 gol atmayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
Hugo Rodallega Yukatel Denizlispor

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