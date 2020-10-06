Roland Garros'ta 'şike' soruşturması

Fransız basınında yer alan haberlere göre, savcılık, çift kadınlar 1. turdaki Andreea Mitu/Patricia Maria Tig-Yana Sizikova/Madison Brengle karşılaşması için şike şüphesiyle soruşturma açtı.
1 Ekim'de başlatıldığı belirtilen soruşturmanın birkaç hafta içinde tamamlanacağı belirtildi.
30 Eylül'de oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan Mitu-Tig ikilisi, turnuvaya üçüncü turda veda etmişti.
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