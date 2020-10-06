SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Roland Garros'ta 'şike' soruşturması

Roland Garros'ta 'şike' soruşturması

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 06.10.2020 18:58 | Son Güncelleme

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda (Roland Garros) oynanan birinci tur karşılaşmasında şike yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Roland Garros'ta 'şike' soruşturması

Fransız basınında yer alan haberlere göre, savcılık, çift kadınlar 1. turdaki Andreea Mitu/Patricia Maria Tig-Yana Sizikova/Madison Brengle karşılaşması için şike şüphesiyle soruşturma açtı.

1 Ekim'de başlatıldığı belirtilen soruşturmanın birkaç hafta içinde tamamlanacağı belirtildi.

30 Eylül'de oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan Mitu-Tig ikilisi, turnuvaya üçüncü turda veda etmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
İstanbul Valiliği'nden flaş Formula 1 kararı!İstanbul Valiliği'nden flaş Formula 1 kararı!
Maçlar seyircili mi oynanacak?Maçlar seyircili mi oynanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Son Dakika... Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti
Son Dakika... Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti
'Cuma namazı' sorusu Ekrem İmamoğlu'nu kızdırdı
'Cuma namazı' sorusu Ekrem İmamoğlu'nu kızdırdı
Galatasaray'da gece yarısı Muslera kararı
Galatasaray'da gece yarısı Muslera kararı
Albayrak'ın o sözleri Terim'in kulağına gitti
Albayrak'ın o sözleri Terim'in kulağına gitti
Aziz Yıldırım'a mahkemeden kötü haber!
Aziz Yıldırım'a mahkemeden kötü haber!
Galatasaray'da sakatlık şoku!
Galatasaray'da sakatlık şoku!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Lionel Messi: Sıradaki takım neresi olacak?
Lionel Messi: Sıradaki takım neresi olacak?
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
NBA Walt Disney'le görüşmelere başladı, maçların Temmuz sonu başlaması planlanıyor
NBA Walt Disney'le görüşmelere başladı, maçların Temmuz sonu başlaması planlanıyor
Çıplak videolarından servet kazandı!
Çıplak videolarından servet kazandı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Roland Garros'ta 'şike' soruşturması
Roland Garros'ta 'şike' skandalı
Wanda Nara'nın fotoğrafındaki detay takipçilerinden kaçmadı
Fotoğrafındaki o detay takipçilerinden kaçmadı...
BBC anketi: İngiltere’de sosyal medyada kadın sporculara yönelik tacizler 5 yılda 2 kat arttı
BBC anketi: İngiltere’de sosyal medyada kadın sporculara yönelik tacizler 5 yılda 2 kat arttı
Jürgen Klopp Liverpool'u nasıl şampiyon yaptı?
Jürgen Klopp Liverpool'u nasıl şampiyon yaptı?
Medipol Başakşehir 6 yılda nasıl Süper Lig'in 6. şampiyonu oldu?
Medipol Başakşehir 6 yılda nasıl Süper Lig'in 6. şampiyonu oldu?
Lionel Messi: Barcelona'dan ayrılmakta kararlı görünen yeşil sahaların 'uzaylısı'
Lionel Messi: Barcelona'dan ayrılmakta kararlı görünen yeşil sahaların 'uzaylısı'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.