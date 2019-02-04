SPOR

Roma 1 - 1 Milan (İtalya Serie A)

İTALYA HABERLERİ  | 04.02.2019 08:20 | Son Güncelleme

İtalya Serie A'da 22. haftada Roma ile Milan karşı karşıya geldi. Roma ile Milan, karşılıklı gollerin atıldığı maçta 1-1 berabere kaldı.

Roma 1 - 1 Milan (İtalya Serie A)

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 22. haftasında Milan deplasmanda Roma ile 1-1 berabere kaldı.

Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada 26. dakikada Kryzsztof Piatek ile öne geçen Milan ilk yarıyı 1-0 galip kapattı. Ev sahibi takım 46. dakikada Nicolo Zaniolo'nun attığı golle ikinci yarıya beraberliği sağlayarak başladı. İlerleyen dakikalarda karşılıklı ataklar sonucu değiştirmeyince maç 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Milan 36 puanla 4., Roma ise 35 puanla 5. sırada kaldı.

Milan takımında forma giyen milli futbolculardan Hakan Çalhanoğlu, Roma karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak, maç boyunca oyunda kaldı.

Roma'daki Türk futbolcu Cengiz Ünder ise sakatlığından dolayı bu maçta forma giyemedi.

PARTNERDünyayı sarsan fotoğraflar peş peşe geldiDünyayı sarsan fotoğraflar peş peşe geldi
Sassuolo Merih Demiral'ı kiraladıSassuolo Merih Demiral'ı kiraladı
Juventus kupaya veda ettiJuventus kupaya veda etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
serie a roma milan

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Lüks otomobiliyle yarış yapan sürücü dehşet saçtı!

Lüks otomobiliyle yarış yapan sürücü dehşet saçtı!

Beşiktaş'tan 8 gollü tarihi galibiyet!

Beşiktaş'tan 8 gollü tarihi galibiyet!

Yok artık Kagawa! Sosyal medyayı salladı

Yok artık Kagawa! Sosyal medyayı salladı

Kagawa'dan çarpıcı sözleşme açıklaması!

Kagawa'dan çarpıcı sözleşme açıklaması!

Ozan Kabak 90+4'te yıkıldı

Ozan Kabak 90+4'te yıkıldı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Mesut Özil, Milan'ı karıştırdı

Mesut Özil, Milan'ı karıştırdı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Çalhanoğlu için son nokta!

Çalhanoğlu için son nokta!

Galatasaray'da ayrılık

Galatasaray'da ayrılık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Roma 1 - 1 Milan (İtalya Serie A)

Milan kaçtı, Roma yakaladı

Serie A ekiplerinden Sassuolo Merih Demiral'ı kiraladı

Sassuolo Merih Demiral'ı kiraladı

Juventus İtalya Kupası'na veda etti

Juventus kupaya veda etti

Fiorentina 7 - 1 Roma

Fiorentina, Roma'yı dağıttı

Milan 2 - 0 Napoli (İtalya Kupası)

Milan'ı Piatek taşıdı!

Juventus, Medhi Benatia'yı El Duhail'e sattı

Juventus'tan Katar'a gitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.