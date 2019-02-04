Roma 1 - 1 Milan (İtalya Serie A)

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 22. haftasında Milan deplasmanda Roma ile 1-1 berabere kaldı.

Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada 26. dakikada Kryzsztof Piatek ile öne geçen Milan ilk yarıyı 1-0 galip kapattı. Ev sahibi takım 46. dakikada Nicolo Zaniolo'nun attığı golle ikinci yarıya beraberliği sağlayarak başladı. İlerleyen dakikalarda karşılıklı ataklar sonucu değiştirmeyince maç 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Milan 36 puanla 4., Roma ise 35 puanla 5. sırada kaldı.

Milan takımında forma giyen milli futbolculardan Hakan Çalhanoğlu, Roma karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak, maç boyunca oyunda kaldı.

Roma'daki Türk futbolcu Cengiz Ünder ise sakatlığından dolayı bu maçta forma giyemedi.

