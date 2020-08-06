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Roma 591 milyon Euro karşılığında Dan Friedkin'e satıldı

İTALYA HABERLERİ  | 06.08.2020 12:16 | Son Güncelleme

ABD'li milyarder Friedkin, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'nın yeni sahibi oldu. Roma'dan yapılan açıklamada, yapılan görüşmelerin ardından 591 milyon avro karşılığında kulübün Friedkin Grup'a satılmasına karar verildiği belirtildi.

Roma 591 milyon Euro karşılığında Dan Friedkin'e satıldı

ABD'li milyarder Dan Friedkin, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'nın yeni sahibi oldu.

Roma Başkanı James Pallotta, anlaşmanın ardından kulübün el değiştirmesine yönelik yasal sürecin başlatıldığını belirterek, "Dan ve Ryan Friedkin, anlaşmanın gerçekleşmesi için geçen ay boyunca büyük bir kararlılık gösterdi. Kulübü daha pozitif bir yola sokacaklarından ve Roma'yı harika bir geleceğin beklediği konusunda şüphem yok." ifadelerini kullandı.

Son olarak 2000-2001 sezonunda şampiyonluk yaşayan Roma'nın kadrosunda milli oyuncular Cengiz Ünder ve Hellas Verona'ya kiralanması gündemde olan Mert Çetin de yer alıyor.

(AA)

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