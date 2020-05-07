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Roma dönemine ait 70 bronz sikke ele geçirildi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 07.05.2020 12:52 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir otomobilde Roma dönemine ait 70 bronz sikke ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akçakale ilçesinde durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir otomobilde Roma dönemine ait 70 bronz sikke ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akçakale ilçesinde durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Araçta Roma dönemine ait olduğu belirlenen 70 bronz sikke bulundu. Öte yandan ekipler, ilçedeki 6 tırda yaptığı aramada toplam bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi. Kaçakçılık olaylarına ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı. Malzemelere el koyan ekipler, şüphelileri adliyeye sevk etti.
Bronz sikkeler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edildi.

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Ercan Eczanesi
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Merkez
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Akcakale
Funda Eczanesi
Birecik
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