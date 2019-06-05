Roma'nın Paulo Fonseca ile anlaştığı iddia edildi

Claudio Ranieri ile yollarını ayıran Roma, yeni teknik direktörünü buldu.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Roma, Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Paulo Fonseca ile anlaşma sağladı.

Haberde, Roma'nın Fonseca ile 3 yıllık anlaşma sağladığı ve başarılı teknik adamın yıllık 2.5 milyon euro maaş alacağı bilgisi yer aldı.

Roma'nın Ukrayna ekibi ile görüşmelere başladığı ve Fonseca'nın sözleşmesinde yer alan 5 milyon euroluk serbest kalma bedelini aşağı çekmeye çalıştığı belirtildi.

Roma'nın Shakhtar Donetsk'le anlaşamaması halinde Sassuolo'yu çalıştıran Roberto De Zerbi ile görüşeceği ifade edildi.

