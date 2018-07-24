SPOR

Roman Kosecki'nin oğlu Jakub Kosecki, Adana Demir'de

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 24.07.2018 21:14 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon çalışmalarına devam eden Adana Demirspor, Galatasaray'ın eski oyuncusu Roman Kosecki'nin oğlu Jakub Kosecki'yi transfer etti.

Roman Kosecki'nin oğlu Jakub Kosecki, Adana Demir'de

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Polonyalı sol kanat oyuncusu Jakub Kosecki'yi kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Jakub Kosecki ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Jakub Kosecki, kariyeri boyunca çıktığı 177 maçta 32 gol atmayı başardı. Deneyimli futbolcu, Polonya Milli Takımı'yla da 5 mücadelede sahaya çıktı, fileleri 1 kez havalandırdı.

Geride kalan sezon Polonya Ligi takımlarından Slask Wroclaw takımında forma giyen Kosecki, eski Galatasaraylı futbolcu Roman Kosecki'nin oğlu...

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Mert Nobre, Gençlerbirliği ile anlaştı!Mert Nobre, Gençlerbirliği ile anlaştı!
Boluspor 3 - 1 SivassporBoluspor 3 - 1 Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana demirspor Jakub Kosecki Roman Kosecki Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

KPSS 2018 soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2018 soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...

Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...

Inter, Messi'yi transfer etmek istiyor!

Inter, Messi'yi transfer etmek istiyor!

Dünya bu transferi konuşuyor!

Dünya bu transferi konuşuyor!

Yasin Öztekin, Göztepe'de

Yasin Öztekin, Göztepe'de

Fabri resmen Fulham'da

Fabri resmen Fulham'da

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Roman Kosecki'nin oğlu Jakub Kosecki, Adana Demir'de

Roman Kosecki'nin oğlu Jakub Kosecki, Adana Demir'de

Mert Nobre, Gençlerbirliği ile anlaştı!

Mert Nobre, Gençlerbirliği ile anlaştı!

Boluspor 3 - 1 Sivasspor

Boluspor 3 - 1 Sivasspor

Eskişehirspor 4 - 2 Hacettepe

Eskişehirspor 4 - 2 Hacettepe

Emre Selen, Ankara Demirspor'a kiralandı

Emre Selen, Ankara Demirspor'a kiralandı

Erhan Erentürk'ün idolü Buffon

Erhan Erentürk'ün idolü Buffon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.