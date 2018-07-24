Roman Kosecki'nin oğlu Jakub Kosecki, Adana Demir'de

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Polonyalı sol kanat oyuncusu Jakub Kosecki'yi kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Jakub Kosecki ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Jakub Kosecki, kariyeri boyunca çıktığı 177 maçta 32 gol atmayı başardı. Deneyimli futbolcu, Polonya Milli Takımı'yla da 5 mücadelede sahaya çıktı, fileleri 1 kez havalandırdı.
Geride kalan sezon Polonya Ligi takımlarından Slask Wroclaw takımında forma giyen Kosecki, eski Galatasaraylı futbolcu Roman Kosecki'nin oğlu...
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