Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor

Fenerbahçe'ye veda ettikten sonra Rusya'nın Dinamo Moskova takımına gidip sadece 1 yıl ter döken Roman Neustadter dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Deneyimli stoper, Türkiye'ye geri dönmek istediğini dile getirdi.
Derbilerdeki kaos ortamını vurgulayan Neustadter, "Türkiye'de oynamak istiyorum. Aile ve taraftarlar çok güzel. Kendi stadında sıcak bir tezahürattan, derbide kafana bir şeyler atılmasından daha güzel ne olabilir ki? Anahtarlar, 1.5 litrelik sular sahaya atılıyor. Hakeme bir şey dediğinde sana, 'Sessiz ol ve oynamaya devam et' diyorlar. Topa her vurduğunda ıslıklanıyorsun, bunlar güzel şeyler" dedi.
İstanbul'u çok sevdiğini de söyleyen Neustadter, "Oğlumun İstanbul'da çok arkadaşı var ve hepimiz İstanbul'u çok seviyoruz. Almanya'da da bir evimiz var ancak her şeyimiz İstanbul'da. Oğlumu buradan çekip çıkarmak saçmalık olur çünkü sonrasında ne geleceğini biliyoruz" açıklamasında bulundu.
Şu an kulüpsüz olan futbolcu, "Fenerbahçe ile sözleşmem sona erdikten sonra yeni bir şey denemek istedim ve işe yaradı. Moskova'da oynadım, şu anda her şeyi iyi ancak tek problem var. Kulübüm yok" diyerek problemini dile getirdi.
Türkiye'deki transfer sistemini de eleştiren 32 yaşındaki savunmacı, "Avrupa'da çok fazla transfer olmadı. Türkiye'de de genelde transfer döneminin sonuna doğru oluyor. Kötü başlayan takımlar panik transferleri yapıyor" ifadelerine yer verdi.
Neustadter, 'Futbolu bırak' önerisini aldığını da açıklayıp "Bazı arkadaşlarım futbolu bırakmamı söyledi, çok oldum. Böyle bir şey düşünmüyorum. Zamanı geldiğinde teknik direktör olacağım, futboldaki düşüncelerimi sahaya yansıtacağım" kelimeleriyle açıklamalarını sonlandırdı.
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