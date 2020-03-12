YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Roman okumalarına büyük ilgi

Roman okumalarına büyük ilgi

BURSA HABERLERİ  | 12.03.2020 09:44 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği, ‘Psikolojik Roman Okumaları ile Ahlak ve Ruh Sağlığı’ adlı program, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Başkanlık Salonu’nda başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği, ‘Psikolojik Roman Okumaları ile Ahlak ve Ruh Sağlığı’ adlı program, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Başkanlık Salonu’nda başladı. 10 hafta sürecek olan programın sunumları Dr. Akif Hayta tarafından gerçekleştiriliyor.
Etkinlikte, post modern çağda ahlak ve değerlerin kalıcılığı nasıl sağlanabilir, din, medeniyet, kültür sanat gibi büyük anlatıların bittiğinin ya da öldüğünün ilanı ne anlama geliyor? Bu iddialar nasıl bir bilgiyle nasıl bir direnç gösterebilir gibi sorulara cevap aranıyor. Sunumda ayrıca, üniversite gençliğinde temel ahlak ve değer sorunlarının tespiti ve çözüm önerileri, ideal ve reel ahlak arasındaki temel uçurum ve romanlardan örneklerle çözümlerde bulunma, üniversite gençliğinin kendi temel psiko sosyal sorunlarını dile getirme ve tartışması, roman bilgi ilişkisi ve kurumlara dayalı ahlak ve değerler analizi yapılıyor.
Online kayıt alınarak yapılan başvurulara üç yüz yetmiş gibi rekor bir katılımla başlanılan programın değerlendirmesi yapılan ilk kitabı Samiha Ayverdi’nin ‘İnsan ve Şeytan’ adlı eseri oldu. Bu haftanın tüm katılımcılar tarafından kritiği yapılacak atölye kitabı ise Victor Hugo’nun ‘Bir İdam Mahkumunun Son Günü’ adlı eseri. Program on hafta boyunca Cumartesi günleri saat: 11:00 - 13:00 arasında Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Başkanlık salonunda gerçekleşecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Orada birçok sır ve iz var' 'Orada birçok sır ve iz var'
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

14 yaşındaki Sevde’ye gözyaşlarıyla veda

14 yaşındaki Sevde’ye gözyaşlarıyla veda

Başkan Beyoğlu Bakan Çavuşoğlu ile görüştü

Başkan Beyoğlu Bakan Çavuşoğlu ile görüştü

Tekirdağ’da 8 okulda tasarım ve beceri atölyesi kurulacak

Tekirdağ’da 8 okulda tasarım ve beceri atölyesi kurulacak

Milletvekili Kasap uyardı

Milletvekili Kasap uyardı

Bursa Namaz Vakitleri 12 Mart Perşembe

İmsak
05:50
Sabah
07:13
Öğle
13:19
İkindi
16:36
Akşam
19:14
Yatsı
20:32

Bursa Nöbetçi Eczaneler12 Mart Perşembe

Cumhuriyet Eczanesi
Osmangazi
Nilüfer Şifa Eczanesi
Nilufer
Özge Eczanesi
Osmangazi
Hilal Eczanesi
Nilufer
Ozan Eczanesi
Gemlik
Ceren Eczanesi
Gursu
Derman Eczanesi
Harmancik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bursa’daki karantina kaldırıldı

Bursa’daki karantina kaldırıldı

Polis amcaları sokak sokak dolaşıp küçük Adem’in ailesini aradı

Polis amcaları sokak sokak dolaşıp küçük Adem’in ailesini aradı

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez kaleyi gole kapatamamaktan şikayetçi

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez kaleyi gole kapatamamaktan şikayetçi

Bursa’da bir camide bulunan yardım kutusunu masayla birlikte böyle çaldılar

Bursa’da bir camide bulunan yardım kutusunu masayla birlikte böyle çaldılar

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.