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ROMANYA BOSNA HERSEK MAÇI CANLI İZLE! UEFA Uluslar Ligi Romanya Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

26.09.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Romanya Bosna Hersek maçı için geri sayım sürüyor. Maç, Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Giulesti Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü haklemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olarak açıklandı. Peki, Romanya Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Romanya Bosna Hersek maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMANYA BOSNA HERSEK MAÇI CANLI İZLE! UEFA Uluslar Ligi Romanya Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Romanya ile Bosna Hersek, Bükreş'deki Giulesti Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, Romanya Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta? Halil Umut Meler'in hakemlik yapacağı UEFA Uluslar Ligi Romanya Bosna Hersek maçı hangi kanalda?

ROMANYA - BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Romanya - Bosna Hersek maçı 26 Eylül 2022 Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşma Giulesti Stadyumu'nda oynanacak.

ROMANYA - BOSNA HERSEK MAÇI HANGİ KANALDA?

Romanya - Bosna Hersek maçı S Sport Plus'ta canlı olarak ekrana gelecek.

KK

HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler, 1 Ağustos 1986 yılında İzmir'in Selçuk ilçesinde dünyaya geldi.

Halil Umut Meler 2017 yılından bu yana FIFA kokartı takmaktadır.

18 Eylül 2015 yılında 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.

29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ružomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu.

Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.

HALİL UMUT MELER HANGİ TAKIMLI?

Halil Umut Meler, Galatasaray taraftarlığıyla bilinmektedir.

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