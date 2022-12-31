Ronaldo imzayı attı, o detay ortaya çıktı! Kaderin böylesi... Messi ve Ronaldo Riyad Kupası'nda karşı karşıya gelecek

Futbolun yaşayan iki efsane olarak bilinen Arjantinli Messi ile Portekizli Cristiano Ronaldo'nun kariyerleri sık sık karşılaştırılırken bu ikilinin sahada olduğu mücadeleler futbolseverlere her zaman farklı bir tat veriyor.

YOLLARI AYRILDI

La Liga'da oldukları dönemde sık sık karşılaşan bu ikilinin yolları ayrıl liglere düşerken, son olarak Messi Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e, Cristiano Ronaldo ise Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olmuştu.

DİKKAT ÇEKEN DETAY...

Kısa süre önce Suudi ekibiyle anlaşma sağlayan Ronaldo'nun, Messi ile bir daha ne zaman rakip olacağı konusu taraftarları düşündürürken, oldukça dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

19 OCAK!

Buna göre; 19 Ocak'ta düzenlenecek Riyad Kupası'nda Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Al-Nassr ve Al-Hilal'den oluşacak karma takım PSG ile karşılaşacak. Bu karşılaşmada Cristiano Ronaldo ile Messi'nin karşılıklı oynama ihtimali bulunuyor.



