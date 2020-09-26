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Rönesans’ın Rusya’daki projesine yeni ödül

İSTANBUL HABERLERİ  | 26.09.2020 12:19 | Son Güncelleme

Moskova'nın iş ve yaşam merkezini buluşturan Moscow City'de hayata geçirilen Neva Towers, CRE All-Russia Awards 2020’de, En İyi Karma Proje ve Yılın En İyi Anlaşması ödüllerine layık görüldü

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Rönesans, yurt dışında gerçekleştirdiği projelerle ödül kazanmaya devam ediyor.

Rönesans'tan yapılan açıklamaya göre, Moskova'nın iş ve yaşam merkezini buluşturan Moscow City'de 1,2 milyar dolarlık bir yatırımla hayata geçirilen Neva Towers, 345 metre yüksekliğe sahip 79 katlı bir konut binası ve 65 katlı bir ofis binası olmak üzere iki çok katlı yüksek binadan oluşuyor.

Neva Towers’ta uygulanan mimari ve proses çözümleri, dünya standartlarında ofisler için en yüksek gereksinimleri karşılamak üzere tasarlanarak şirketin gelecek vizyonunu da yansıtıyor.

CRE All-Russia Awards 2020’de, En İyi Karma Proje ve Yılın En İyi Anlaşması ödüllerine layık görülen Neva Towers’a ödülleri, Moskova'da düzenlenen törende takdim edildi.

Rusya’da gayrimenkul sektörün kanaat önderlerinin inisiyatifi ile başlatılan CRE All-Russia ödülleri, 2003 yılından bu yana gayrimenkul sektöründeki en önemli ve prestijli ödülü olarak kabul ediliyor.

Dünyanın 28 farklı ülkesinde faaliyet gösteren "en"lerin şirketi Rönesans, hayata geçirdiği projeler ile ülkeye yurt dışından getirdiği döviz ve tüm dünyada sağladığı istihdamın yanı sıra prestijli ödülleriyle de Türkiye’ye ve dünyaya değer katmaya devam ediyor.

Türkiye’nin uluslararası arenada en hızlı büyüyen şirketlerinden olan Rönesans’ın, Moskova Uluslararası Ticaret Merkezi olarak adlandırılan ve Moscow City olarak da bilinen bölgede, içinde Neva Towers’ın da olduğu, bölgenin en yüksek yapısı Federation Tower ve Evolution Tower gibi üç önemli projede imzası bulunuyor.

Neva Towers daha önce de Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri (International Property Awards) kapsamında “Dünyanın En İyi Uluslararası Çok Katlı Konut Projesi" seçilmişti.

Neva Towers projesi aynı zamanda çevre dostu özellikleri nedeniyle LEED Altın Sertifikası’na sahip bulunuyor.

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