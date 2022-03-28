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RS Otomotiv Grubu, Türkiye ekonomisine 2 milyar TL tasarruf sağladı

28.03.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu Başkanı ve RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı: - "Hasar onarımı ülkemizde yeteri kadar değer görmüyor. Satış sonrası hizmetlerinde hasar onarımı, direkt olarak yedek parça ithalatını düşüren ve cari açığın azalmasına yardımcı olabilecek bir kalem"

İSTANBUL (AA) - Tüm Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF) Tüm Oto Servisleri Federasyonu Başkanı ve RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, "Kurulduğumuz günden bu yana oto hasar onarımında başrolü oynayarak 3 milyon adet parçayı onardık ve ülkemize 2 milyar TL tasarruf sağladık." ifadelerini kullandı.

RS Otomotiv Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, RS Servis, 2021 yılında 57 servis noktasında, toplam 40 bin adet araç onarımı gerçekleştirdi.

240 bin adet mobil parça onarımı yapan şirket, geçen yıl toplamda hasar onarımı teknikleriyle sigortacılık ve otomotiv sektörüne 750 milyon TL tasarruf sağlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Satış sonrası hizmetler sektörü geçen yıl ortalama yüzde 35-40 büyüme gösterirken, RS Servis yüzde 50 büyümeyle 2021 yılını kapattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu Başkanı ve RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, yedek parça fiyatlarının dövize endeksli şekilde arttığını, ikinci el araç fiyatlarının yükseldiğini, bunun da parça onarımını hem sigortacılık hem de otomotiv sektörü için mutlak bir ihtiyaç haline getirdiğini vurguladı.

Kuruldukları günden bu yana oto hasar onarımında başrolü oynayarak 3 milyon adet parçayı onardıklarını ve ülkeye 2 milyar TL tasarruf sağladıklarını belirten Ünaldı, şunları kaydetti:

"Hasar onarımı ülkemizde yeteri kadar değer görmüyor. Satış sonrası hizmetlerinde hasar onarımı, direkt olarak yedek parça ithalatını düşüren ve cari açığın azalmasına yardımcı olabilecek bir kalem. Önem verilmezse sektöre yatırım yapılmaz, yatırım gelmezse satış sonrası hizmetleri ve hasar onarımı gelişim kaydedemez. Bunun tek yolu ise TSE Belgeleri ile segmentasyon ve standardizasyondur. TSE 12047 ve TSE 13168 Belgeleri ile sektörde zaten bir segmentasyon var. Fakat bu segmentasyonun hayata geçirilmesi için belirli standartlara ulaşılmasına ve mevzuatlara eklenmesine ihtiyaç var. "

Ünaldı, bu çerçevede otomotiv sektörü ve sigorta sektörü temsilcilerinin bir araya gelerek, bu konuyu belirli standartlara ulaştırması gerektiğini, aksi durumda satış sonrası hizmetlerde hasar onarımının büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalacağını vurguladı.

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