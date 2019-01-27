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Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'da! Transferi açıkladılar

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.01.2019 08:36 | Son Güncelleme

Rusya basını, Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Manuel Fernandes'in Galatasaray'a gitmeyi kabul ettiğini yazdı. Fernandes'in devre arasında mı, yoksa sezon sonunda mı Galatasaray'a transfer olacağı ise belirsizliğini koruyor.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'da! Transferi açıkladılar

Devre arası transfer döneminin kapanmasına bir haftadan az bir süre kalırken Galatasaray için flaş Manuel Fernandes iddiası geldi. Rus basınının haberine göre Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Manuel Fernandes, Galatasaray'a gitmeyi kabul etti.

İki takımın transfer için görüşmelere devam ettiği, Fernandes'in ya devre arasında ya da sezon sonunda Galatasaray'ın yolunu tutacağı iddia edildi. Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernandes, sezon sonunda gelirse Galatasaray, transfer için bonservis ücreti ödemeyecek.

FATİH TERİM'İN FERNANDES YORUMU
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile oynanan maçın ardından Fernandes hakkında sorulan soruya ''Manuel Fernandes çok yetenekli, iyi ve beğendiğim bir oyuncu. Şu an herhangi bir tasarrufumuz yok ama futbolda her şey olabilir'' sözlerini kullanmıştı.

2014 yılında Beşiktaş'tan ayrıldıktna sonra Lokomotiv Moskova takımına transfer olan 32 yaşındaki Portekizli futbolcu, bu sezon Rus ekibiyle ligde 15 maça çıkarken 3 gol ve 3 asist üretti. (Sporx)

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