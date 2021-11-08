Rus donanmasına ait gemiler Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE (AA) - Rus donanmasına ait 3 gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Sabah saatlerinde Marmara Denizi yönünden boğaza giren 908 borda numaralı "Admiral Zakharin", 840 borda numaralı devriye botu "Kadet" ile MB-304 borda numaralı römorkör, bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

Ege Denizi yönüne seyrini sürdüren gemilere, boğaz geçişinde Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları refakat etti.

Kadet isimli devriye botu, MB-304 borda numaralı römorkör tarafından çekilerek götürüldü.



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