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Rus donanmasına ait gemiler Çanakkale Boğazı'ndan geçti

08.11.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus donanmasına ait gemiler Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE (AA) - Rus donanmasına ait 3 gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Sabah saatlerinde Marmara Denizi yönünden boğaza giren 908 borda numaralı "Admiral Zakharin", 840 borda numaralı devriye botu "Kadet" ile MB-304 borda numaralı römorkör, bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

Ege Denizi yönüne seyrini sürdüren gemilere, boğaz geçişinde Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları refakat etti.

Kadet isimli devriye botu, MB-304 borda numaralı römorkör tarafından çekilerek götürüldü.

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Çanakkale Namaz Vakitleri 8 Kasım Pazartesi

İmsak
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Sabah
07:45
Öğle
13:03
İkindi
15:46
Akşam
18:12
Yatsı
19:32

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler 8 Kasım Pazartesi

Deniz Eczanesi
Merkez
Gökhan Eczanesi
Merkez
Boğaz Eczanesi
Kepez
Bayraktar Eczanesi
Ayvacik
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