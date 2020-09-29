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Rusya Okçuluk Milli Takımı, Kemer’de hazırlığını sürdürüyor

ANTALYA HABERLERİ  | 29.09.2020 10:36 | Son Güncelleme

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Antalya’nın Kemer ilçesinde kampta bulunan ve hazırlıklarını sürdüren Rusya Okçuluk Milli Takımını ziyaret etti.Ekim ayında Antalya’da düzenlenecek yarışma için hazırlıklarını sürdüren Rusya Okçuluk Milli Takımını kamp yaptığı Kiriş Mahallesindeki otelde ziyaret eden Başkan Topaloğlu, sporculara başarılar diledi.Hazırlık kampı için 15 Eylül’de 40 kişilik ekiple Kemer’e gelen Rusya Okçuluk Milli Takımının başında Rusya Okçuluk Federasyonu Başkanı Vladimir Esheev bulunuyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Antalya’nın Kemer ilçesinde kampta bulunan ve hazırlıklarını sürdüren Rusya Okçuluk Milli Takımını ziyaret etti.
Ekim ayında Antalya’da düzenlenecek yarışma için hazırlıklarını sürdüren Rusya Okçuluk Milli Takımını kamp yaptığı Kiriş Mahallesindeki otelde ziyaret eden Başkan Topaloğlu, sporculara başarılar diledi.
Hazırlık kampı için 15 Eylül’de 40 kişilik ekiple Kemer’e gelen Rusya Okçuluk Milli Takımının başında Rusya Okçuluk Federasyonu Başkanı Vladimir Esheev bulunuyor. Sporcular 1 Ekim Perşembe gününe kadar çalışmalarını otelin tesislerinde gerçekleştirecek ve ardından Antalya’da yapılacak olan uluslararası yarışmaya katılacak.
Başkan Topaloğlu, ziyarette yaptığı konuşmasında, “Rusya Okçuluk Milli Takımını Kemer’de ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Kemer inşallah onlara uğurlu gelir ve yarışmadan madalyalarla dönerler. Kemer, doğasıyla ve güzellikleriyle çok güzel bir yer. Zaten Rus vatandaşlarının ikinci adresi Kemer. Kışında geleceklerini söylediler. Bu Kemer için olumlu bir gelişme. Kemer’de kış turizminin canlanması açısından güzel bir şey. Kemer Belediyesi olarak üzerimize düşen bir şey varsa yapmaya hazırız. Tüm sporculara başarılar diliyorum” diye konuştu.
Rusya Okçuluk Federasyonu Başkanı Vladimir Esheev ise yıllardır Kemer’e geldiklerini belirterek, Kemer’in havası ve doğasıyla her sporu yapmaya elverişli olduğunu söyledi.
Ziyaretlerinden dolayı Başkan Topaloğlu’na teşekkür eden Esheev, Ekim ayında tekrar Kemer’e geleceklerini ve kamp yapacaklarını kaydetti.

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