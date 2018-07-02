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Rusya tur atladı, Victoria Lopyreva gözyaşlarını tutamadı!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 02.07.2018 09:44 | Son Güncelleme

Rusya'nın İspanya'yı eleyerek çeyrek finale yükselmesinin ardından Dünya Kupası elçisi Rus Victoria Lopyreva, büyük sevinç yaşadı.

Victoria Lopyreva, tribünlerde gözyaşlarına hakim olamadı.

Rusya tur atladı, Victoria Lopyreva gözyaşlarını tutamadı!

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FIFA'nın Dünya Kupası elçisi Victoria Lopyreva, Rusya'nın İspanya'yı elemesinin ardından gözyaşlarını tutamadı.

FIFA'nın Dünya Kupası elçisi Victoria Lopyreva, Rusya'nın İspanya'yı elemesinin ardından gözyaşlarını tutamadı.
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Rus model penaltı atışlarının sona ermesinin ardından sevinç gözyaşları döktü.

Rus model penaltı atışlarının sona ermesinin ardından sevinç gözyaşları döktü.
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Victoria Lopyreva, bu anları Instagram hesabından da paylaştı.

Victoria Lopyreva, bu anları Instagram hesabından da paylaştı.
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FEDERASYON YASAK GETİRDİ

FEDERASYON YASAK GETİRDİ
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Rusya Milli Takımı'nda bulunan Fedor Smolov'un eski eşi olan Lopyreva'ya yıldız futbolcunun moralinin bozulması ihtimaliyle yasak getirildi.

Rusya Milli Takımı'nda bulunan Fedor Smolov'un eski eşi olan Lopyreva'ya yıldız futbolcunun moralinin bozulması ihtimaliyle yasak getirildi.
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Smolov'un morali nedeniyle performansının düşebileceğini düşünen Rusya Futbol Federasyonu, Lopyreva'dan, Rusya'nın maçlarına gelmemesini istemişti.

Smolov'un morali nedeniyle performansının düşebileceğini düşünen Rusya Futbol Federasyonu, Lopyreva'dan, Rusya'nın maçlarına gelmemesini istemişti.
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Rusya tur atladı, Victoria Lopyreva gözyaşlarını tutamadı!

Rusya tur atladı, Victoria Lopyreva gözyaşlarını tutamadı!
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Rusya tur atladı, Victoria Lopyreva gözyaşlarını tutamadı!

Rusya tur atladı, Victoria Lopyreva gözyaşlarını tutamadı!
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Rusya tur atladı, Victoria Lopyreva gözyaşlarını tutamadı!

Rusya tur atladı, Victoria Lopyreva gözyaşlarını tutamadı!
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Rusya tur atladı, Victoria Lopyreva gözyaşlarını tutamadı!

Rusya tur atladı, Victoria Lopyreva gözyaşlarını tutamadı!
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Rusya tur atladı, Victoria Lopyreva gözyaşlarını tutamadı!

Rusya tur atladı, Victoria Lopyreva gözyaşlarını tutamadı!
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Rusya tur atladı, Victoria Lopyreva gözyaşlarını tutamadı!

Rusya tur atladı, Victoria Lopyreva gözyaşlarını tutamadı!
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Rusya tur atladı, Victoria Lopyreva gözyaşlarını tutamadı!

Rusya tur atladı, Victoria Lopyreva gözyaşlarını tutamadı!
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Rusya tur atladı, Victoria Lopyreva gözyaşlarını tutamadı!

Rusya tur atladı, Victoria Lopyreva gözyaşlarını tutamadı!
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Rusya tur atladı, Victoria Lopyreva gözyaşlarını tutamadı!

Rusya tur atladı, Victoria Lopyreva gözyaşlarını tutamadı!
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Rusya tur atladı, Victoria Lopyreva gözyaşlarını tutamadı!

Rusya tur atladı, Victoria Lopyreva gözyaşlarını tutamadı!
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Rusya tur atladı, Victoria Lopyreva gözyaşlarını tutamadı!

Rusya tur atladı, Victoria Lopyreva gözyaşlarını tutamadı!
18 / 21

Rusya tur atladı, Victoria Lopyreva gözyaşlarını tutamadı!

Rusya tur atladı, Victoria Lopyreva gözyaşlarını tutamadı!
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Rusya tur atladı, Victoria Lopyreva gözyaşlarını tutamadı!

Rusya tur atladı, Victoria Lopyreva gözyaşlarını tutamadı!
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Rusya tur atladı, Victoria Lopyreva gözyaşlarını tutamadı!

Rusya tur atladı, Victoria Lopyreva gözyaşlarını tutamadı!
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Rusya tur atladı, Victoria Lopyreva gözyaşlarını tutamadı!

Rusya tur atladı, Victoria Lopyreva gözyaşlarını tutamadı!
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Anahtar Kelimeler:
dünya kupası Victoria Lopyreva

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