Victoria Lopyreva, tribünlerde gözyaşlarına hakim olamadı.
Rusya tur atladı, Victoria Lopyreva gözyaşlarını tutamadı!
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FIFA'nın Dünya Kupası elçisi Victoria Lopyreva, Rusya'nın İspanya'yı elemesinin ardından gözyaşlarını tutamadı.
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Rus model penaltı atışlarının sona ermesinin ardından sevinç gözyaşları döktü.
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Victoria Lopyreva, bu anları Instagram hesabından da paylaştı.
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FEDERASYON YASAK GETİRDİ
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Rusya Milli Takımı'nda bulunan Fedor Smolov'un eski eşi olan Lopyreva'ya yıldız futbolcunun moralinin bozulması ihtimaliyle yasak getirildi.
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Smolov'un morali nedeniyle performansının düşebileceğini düşünen Rusya Futbol Federasyonu, Lopyreva'dan, Rusya'nın maçlarına gelmemesini istemişti.
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Rusya tur atladı, Victoria Lopyreva gözyaşlarını tutamadı!
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Rusya tur atladı, Victoria Lopyreva gözyaşlarını tutamadı!
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Rusya tur atladı, Victoria Lopyreva gözyaşlarını tutamadı!
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Rusya tur atladı, Victoria Lopyreva gözyaşlarını tutamadı!
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Rusya tur atladı, Victoria Lopyreva gözyaşlarını tutamadı!
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Rusya tur atladı, Victoria Lopyreva gözyaşlarını tutamadı!
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Rusya tur atladı, Victoria Lopyreva gözyaşlarını tutamadı!
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Rusya tur atladı, Victoria Lopyreva gözyaşlarını tutamadı!
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Rusya tur atladı, Victoria Lopyreva gözyaşlarını tutamadı!
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Rusya tur atladı, Victoria Lopyreva gözyaşlarını tutamadı!
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Rusya tur atladı, Victoria Lopyreva gözyaşlarını tutamadı!
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Rusya tur atladı, Victoria Lopyreva gözyaşlarını tutamadı!
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Rusya tur atladı, Victoria Lopyreva gözyaşlarını tutamadı!
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Rusya tur atladı, Victoria Lopyreva gözyaşlarını tutamadı!
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Rusya tur atladı, Victoria Lopyreva gözyaşlarını tutamadı!
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