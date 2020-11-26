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Rusya'dan ilk spot boru gazını Engie Enerji temin edecek

İSTANBUL HABERLERİ  | 26.11.2020 13:41 | Son Güncelleme

Rusya'dan ilk spot boru gazını Engie Enerji temin edecek

İSTANBUL (AA) - Rusya'dan ithal edilecek ilk spot boru gazını Engie Enerji Ticaret ve Pazarlama AŞ temin edecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Rus enerji şirketi Gazprom Export'un Türkiye'ye spot boru gazı satmak üzere elektronik ortamda gerçekleştirdiği ilk ihaleyi Engie Enerji Ticaret ve Pazarlama AŞ kazandı.

Engie Enerji, bu kapsamda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) aralık ayına ilişkin boru hattıyla spot doğal gaz ithalatı kapasite dağıtımı için açtığı talep toplama çağrısına miktar bildiriminde bulundu.

Kurum tarafından işletilen elektronik platformda 24 Kasım'da gerçekleştirilen talep toplama aşamasında, Engie Enerji aralık ayı boyunca günlük 23 bin metreküp spot boru gazı rezerve etmeye hak kazandı.

- Doğal gaz, Malkoçlar noktasından temin edilecek

Daha uygun fiyatlı ve esnek koşullarda tedarik edilebilecek spot boru gazı ithalatı için EPDK tarafından işletilen elektronik platform üzerinden ilk kapasite tahsisatı eylül ayında yapıldı.

Bunun ardından Rus şirketi Gazprom Export da Türkiye'ye ilk kez elektronik satış platformu üzerinden gaz satmak için 9-11 Kasım tarihlerinde 5 ayrı ihale düzenledi. İhaleler sonucunda Gazprom Export, teklif veren Engie Enerji ile aralıkta Türkiye'ye 700 bin metreküp doğal gaz satmak üzere anlaşmaya vardı.

Bu anlaşma kapsamında, Rusya Türkiye'ye ilk kez spot fiyatlarla doğal gaz satmış olacak. İhale kapsamında tahsis edilen 700 bin metreküplük gaz kapasitesi aralıkta Malkoçlar-Strandhza giriş noktasından temin edilecek.

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