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Ruziye Gür, son yolculuğuna uğurlandı

ÇORUM HABERLERİ  | 13.07.2020 19:43 | Son Güncelleme

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür’ün annesi Ruziye Gür, son yolculuğuna uğurlandı.Geçtiğimiz Pazar günü tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi’nde vefat eden Ruziye Gür’ün cenazesi bugün Çiftlik Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.Cenazeye AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür’ün annesi Ruziye Gür, son yolculuğuna uğurlandı.
Geçtiğimiz Pazar günü tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi’nde vefat eden Ruziye Gür’ün cenazesi bugün Çiftlik Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenazeye AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, TESK Yönetim Kurulu üyesi ve Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Çankaya, Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Latif Altın, Tarım İl Müdürü Orhan Sarı, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, SGK İl Müdürü Ömer Tök, İŞ-KUR İl Müdürü Ali Şahan, KOSGEB İl Müdürü Yusuf Yıldız, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, siyasi parti ve STK temsilcileri, Oda başkanları, İl ve İlçe Esnaf Odası Başkanları, ÇESOB Yönetim Kurulu üyeleri, Birlik personelleri, Gür ailesinin yakın akraba ve dostları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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