Ryan Babel: Beşiktaş'ta kalacağım

Beşiktaş'ta kalacağını ve ayrılmayı düşünmediğini açıklayan Babel, "İnsanlar biraz daha zeki olmalı, mantıklı olmalı. Türkiye'ye yeni gelmedim, Türkiye'de bu konuda yazılanların çoğunun saçma olduğunu en az benim kadar herkes biliyor. Her okuduğunuza inanmayın. Paylaşımların hiçbir amacı yok, sadece paylaşmaktan keyif aldığım için yapıyorum, video ve fotoğraf paylaşmayı seviyorum, bugünkü paylaşımın da hiçbir amacı yok. Benim Beşiktaş'ta sözleşmem var ve kesinlikle burada kalacağım. Tamamen Beşiktaş'a odaklanmış durumdayız ve tekrardan şampiyon olmak istiyorum. Sezon sonunda sözleşmem bittiği zaman oturur konuşuruz ancak şu anda böyle bir hedefim yok" dedi.
BARCELONA VE REAL MADRİD VURGUSU
Hedefinin Real Madrid ve Barcelona gibi kulüplerden teklifler almak olduğunun altını çizen Babel, "Diğer kulüpler bana ilgi gösteriyorsa bu benim kontrol edebileceğim bir durum değil. Demek ki ben iyi bir performans gösteriyorum ki diğer kulüpler bana transfer teklifleri yapıyor, bu durumdan gurur duyuyorum ancak daha da ileriye giderek performansımı arttırmak istiyorum ki bana Barcelona ve Real Madrid gibi kulüplerden teklifler gelsi" şeklinde konuştu.
TRANSFERDE YAŞANAN SÜREÇ
Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, Babel'i satmak istemediklerini açıklarken, Flamengo'nun teknik direktörü Mauricio Barbieri ise talip olduklarını belirtmişti.
Brezilya basınına konuşan Barbieri, Babel hakkında konuşurken ''Babel tanıdığım bir oyuncu. Ajax'tan yetişmiş, dünya çapında birisi. Milli Takım'da başarılar yakalamış bir isim. Yeteneğinden hiç şüphemiz yok. Adaptasyon konusu ise futbolcudan futbolcuya göre değişir.'' yorumlarında bulundu.
''BEN OLSAM BABEL'İ ALMAZDIM''
Öte yandan Brezilya televizyonunda Babel'in Flamengo'ya olası transferini yorumlayan spor yorumcusu Paulo Vinicius Coelho, ''Babel, Liverpool'da oynarken iyi bir futbolcuydu. Ardından iyi olmadı, sonra da Beşiktaş'a gitti. Ben olsam Babel'e yatırımda bulunmazdım. O parayla kulüp, başka bir futbolcuya yatırım yapmalı.'' diye konuştu.
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