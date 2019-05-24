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Ryan Babel'den sosyal medyada bir transfer sinyali daha!

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.05.2019 18:53 | Son Güncelleme

Galatasaray'la sözleşme imzalaması an meselesi olan Ryan Babel, sosyal medyadan çarpıcı bir paylaşıma imza attı. Ryan Babel, paylaştığı fotoğrafa '1+1' yazarak sözleşme süresini ima etti.

Ryan Babel'den sosyal medyada bir transfer sinyali daha!

Galatasaray'ın yaz aylarındaki ilk transferi olması beklenen Ryan Babel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla transfer için bir sinyal daha verdi.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Hollandalı oyuncu, Instagram hesabı üzerinden Galatasaray ile 1+1 yıllık bir sözleşme imzaladığını ima eden bir paylaşıma imza attı.

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RYAN BABEL'İN MALİYETİ

Galatasaray'ın 2,2 milyon euroluk garanti ücret vereceği Ryan Babel'e imza parası için de yaklaşık 1,7 milyon euro ödenecek ve Hollandalı oyuncunun yıllık maliyeti 3,9 milyon euroyu bulacak.

Ryan Babel, 2017 yılı Ocak ayında Deportivo La Coruna'dan Beşiktaş'a transfer olmuş ve geçirdiği 2 yılın ardından geçtiğimiz Ocak ayında İngiliz ekibi Fulham'a transfer olmuştu. Hollandalı futbolcu, Fulham'da çıktığı 16 maçta takımına 5 gol, 4 asistlik katkı verdi.

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VAN HOOIJDONK: "DOĞRU TERCİH"

Hollandalı efsane van Hooijdonk, Ryan Babel'in Fulham'ın ardından Galatasaray'ın iyi bir tercih olduğunu söylerken, "Galatasaray şampiyon oldu ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Hollanda'da da bu fırsatı bulamayabilirdi. Kariyerini iyi şekilde devam ettiriyor. Düşüşe doğru giderken, tekrardan toparlanan oyuncuları çok sık göremezsiniz. Ancak Babel hala çok formda. Galatasaray'da düzenli oynama şansı bulursa, bir süre daha Hollanda Milli Takımı'na da çağrılabilir." ifadelerini kullanmıştı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
getirin riberyiyi
çok fonksiyonlu bir oyuncu.faydasi kesin olur
Kafasının yarısını da sarıya boyar artık:)
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