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Ryan Babel'in yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.06.2019 20:10 | Son Güncelleme

Sezonu Fulham'da tamamlayan ve Galatasaray'a transferi beklenen Ryan Babel, sosyal medyadan gönderdiği mesajla kafaları karıştırdı. Instagram hesabından sık sık aslan temalı gönderiler paylaşan Babel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada her an her şeyin olabileceğini işaret etti.

Ryan Babel'in yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı

Henry Onyukuru'nun muhtemel ayrılığı nedeniyle sol kanat transferi için düğmeye basan Galatasaray, uzun bir süredir Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel ile ilgileniyordu. Hollandalı futbolcu, daha önce yaptığı bir açıklamada şu ana kadar en ciddi teklifi Sarı Kırmızılı kulüpten aldığını söylese de sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla transferi yılan hikayesine döndürmeye devam ediyor.

Premier Lig'den düşen Fulham'la sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 32 yaşındaki yıldız isim, resmi Twitter hesabından geleceğiyle ilgili yaptığı paylaşımda "Geleceğim hakkında hiç kimsenin beklemediği hatta benim bile beklemediğim bir karar alabilirim." ifadelerini kullandı. 32 yaşındaki oyuncu, bu sözleriyle Cim Bom yerine başka bir takıma gidebileceğini açıkça belirtmiş etmiş oldu.

babel

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Galatasaray ryan babel

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