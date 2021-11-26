YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. (Sa) Dünya Superbike ve Supersport'ta 2022 yarış takvimi belli oldu

(Sa) Dünya Superbike ve Supersport'ta 2022 yarış takvimi belli oldu

26.11.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

(Sa) Dünya Superbike ve Supersport'ta 2022 yarış takvimi belli oldu

Dünya şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun da yarışacağı Dünya Superbike Şampiyonası (WorldSBK) ve Supersport'ta 2022 yarış takvimi belli oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılını dünya şampiyonu olarak tamamlayan ve Türkiye adına motor sporlarında tarihi bir başarıya imza atan Toprak Razgatlıoğlu ile Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu'nun da Türkiye'yi temsil edecekleri uluslararası motosiklet yarışlarının 2022 takvimi açıklandı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda 6 kez üst üste şampiyon olan Büyük Britanyalı Jonathan Rea'nın hegomonyasına bu sezon son veren milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2022 sezonunda 13 farklı ayakta Türkiye adına mücadele edecek.

Diğer milli motosikletçiler Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu da yeni sezonda Supersport kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek.

13 ayaktan oluşan 2022 Dünya Süperbike Şampiyonası yarış takvimi şöyle:

1. ayak 8-10 Nisan: MotorLand Aragon / İspanya

2. ayak 22-24 Nisan: TT Circuit Assen / Hollanda

3. ayak 20-22 Mayıs: Circuito Estoril / Portekiz

4. ayak 10-12 Haziran: Misano Dünya Pisti / İtalya

5. ayak 15-17 Temmuz: Donington Park / Birleşik Krallık

6. ayak 29-31 Temmuz: Autodrom Most / Çek Cumhuriyeti

7. ayak 9-11 Eylül: Magny-Cours / Fransa

8. ayak 23-25 Eylül: Barcelona-Catalunya / İspanya

9. ayak 7-9 Ekim: Autodromo Algarve / Portekiz

10. ayak 21-23 Ekim: San Juan Villicum, Arjantin

11. ayak 11-13 Kasım: Mandalika Uluslararası Pisti / Endonezya

12. ayak, tarihi açıklanacak: Phillip Island / Avustralya

13. ayak tarihi ve yeri açıklanacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim Kurulu üyesi: Büyük risk altındalarBilim Kurulu üyesi: Büyük risk altındalar
Müslüme'nin ölümüne ilişkin Bakanlıktan açıklamaMüslüme'nin ölümüne ilişkin Bakanlıktan açıklama
Akar, Somali Genelkurmay Başkanı Rage'yi kabul ettiAkar, Somali Genelkurmay Başkanı Rage'yi kabul etti

Ankara Namaz Vakitleri 28 Kasım Pazar

İmsak
06:12
Sabah
07:41
Öğle
12:41
İkindi
15:10
Akşam
17:32
Yatsı
18:55

Ankara Nöbetçi Eczaneler28 Kasım Pazar

Anıt Eczanesi
Cankaya
Beysukent Eczanesi
Cankaya
Gökmen Eczanesi
Cankaya
Yeni Ata Eczanesi
Cankaya
Zehra Eczanesi
Cankaya
Güneş Eczanesi
Akyurt
Korkmaz Eczanesi
Altindag
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Yapı Kredi “Koç Ülkem İçin Fonu” ile topluma değer katıyor

Yapı Kredi “Koç Ülkem İçin Fonu” ile topluma değer katıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Adana ve Hatay'da KADES uygulaması tanıtıldı

Adana ve Hatay'da KADES uygulaması tanıtıldı

Konya'da "yüksek sesle konuşma" cinayeti davası

Konya'da "yüksek sesle konuşma" cinayeti davası

Samsunspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Samsunspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.