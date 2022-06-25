YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Trabzon'da partililerle buluştu:

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Trabzon'da partililerle buluştu:

25.06.2022 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Biz, Türkiye'nin sadece ekonomide değil, her sahada problemlerini çözmeye talibiz ve elhamdülillah bu problemleri çözecek inanç da bilgi de bizlerde var"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz, Türkiye'nin sadece ekonomide değil, her sahada problemlerini çözmeye talibiz ve elhamdülillah bu problemleri çözecek inanç da bilgi de bizlerde var." dedi.

Çeşitli programları kapsamında Trabzon'a gelen Karamollaoğlu, Arsin Organize Sanayi Bölgesi ile Sürmene ilçesindeki tersaneleri ziyaret etti.

Ardından Of ilçesine geçen Karamollaoğlu, Saadet Partisi İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Karamollaoğlu, Saadet Partisinin makam, mevki, itibar kazanmak için çalışma yapan bir teşkilat olmadığını belirterek, "Biz Cenabıhakk'ın rızasını gözeterek bu millete hizmet etmeyi şiar edinmiş bir topluluğuz. Her fert, ister bize oy versin, ister vermesin, Anadolu'nun neresinde olursa olsun, ister dağ başında isterse il merkezlerinde ya bir iş adamı ya bir bürokrat ya da bir bilim adamı hiç fark etmez, biz toplumun bugün içinde bulunduğu bütün dertlerin çözümü için çalışan bir siyasi anlayışa sahibiz." diye konuştu.

Merhum Necmettin Erbakan'ın 1950'li yıllarda motor fabrikası kurduğunu anlatan Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Bir devrim otomobili yapıldı. Onun da ana fikri Erbakan Hocamızın motor fikriyle gündeme geldi. 4 tane 'devrim otomobili' adı verilen otomobil yapıldı. Bu memlekete en büyük hainliği yapanlar devrim otomobili devreye sokulurken içine benzini az koymayı önemli kabul etmişler. O zamanki ihtilal konseyinin başındaki paşa da o devrim otomobiline biniyor, yolda benzin bitiyor, arkasından 'Kim bu motora böyle kasten az benzin koydu?' diye araştırmıyor da 'İşte bizim yaptığımız araba ancak bu kadar çalışıyor' diyor. Bu kadar hainlik olmaz ve bu gazete manşetlerinde 'Devrim arabası ancak bu kadar olur, yarıda kalır, yolu bile tamamlayamaz', utanmaz insanlar, haysiyet yoksunu insanlar bunu böyle takdim ederler."

Karamollaoğlu, Erbakan'ın bu ve buna benzer olaylardan sonra siyasete girdiğini kaydederek, "Erbakan Hocamız, 'Şimdi anladım ki siyasete girmeden Türkiye'nin problemlerini çözmek mümkün değil' sözünü söylemiştir. Biz bugün siyasi hayatta varsak, Erbakan Hocamızın bu tespitinden dolayı varız. Biz, Türkiye'nin sadece ekonomide değil, her sahada problemlerini çözmeye talibiz ve elhamdülillah bu problemleri çözecek inanç da bilgi de bizlerde var." görüşünü paylaştı.

Temel Karamollaoğlu, ilçede esnaf ziyaretinde de bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Trabzon'da partililere seslendi:Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Trabzon'da partililere seslendi:
Hatay'da internette tanıştığı kadın tarafından 177 bin lira dolandırıldığı iddiasıHatay'da internette tanıştığı kadın tarafından 177 bin lira dolandırıldığı iddiası
Dekan Prof. Dr. Korkmaz'ın cenazesi Aksaray'da defnedildiDekan Prof. Dr. Korkmaz'ın cenazesi Aksaray'da defnedildi
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 27 Haziran Pazartesi

İmsak
02:44
Sabah
04:44
Öğle
12:29
İkindi
16:29
Akşam
20:05
Yatsı
21:56

Trabzon Nöbetçi Eczaneler27 Haziran Pazartesi

Yağmur Eczanesi
Akcaabat
Uğur Eczanesi
Akcaabat
Doğa Eczanesi
Arakli
Hürriyet Eczanesi
Arsin
Zeki Eczanesi
Besikduzu
Hayat Eczanesi
Carsibasi
Çaykara Eczanesi
Caykara
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Balayından turuncu bikinili poz! Havuz başından paylaştı

Balayından turuncu bikinili poz! Havuz başından paylaştı

Değişmeyen tek şey değişimin kendisi! Haftalık burçlar

Değişmeyen tek şey değişimin kendisi! Haftalık burçlar

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Klima veya vantilatör olmadan da serinleyebilirsiniz

Klima veya vantilatör olmadan da serinleyebilirsiniz

Bakteri öldürme garantili: Etkili bir temizlik için...

Bakteri öldürme garantili: Etkili bir temizlik için...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.