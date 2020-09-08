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Saba Tümer ve Survivor Mert Öcal buluştu! 'Bu kadar güzelliği...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 07:25 | Son Güncelleme

Ünlü sunucu Saba Tümer pandemi sonrası soluğu tatil beldelerinde almıştı. Normalleşme ile birlikte Bodrum-Çeşme arasında mekik dokuyan Saba Tümer son olarak Survivor yarışmacısı Mert Öcal ve Acun Ilıcalı ile bir araya geldi. Saba Tümer'in Mert Öcal yorumu olay oldu.

Saba Tümer ve Survivor Mert Öcal buluştu! 'Bu kadar güzelliği...'

Pandemi döneminde yaptığı paylaşımlarla ve yayınlarla hayranlarını mutlu eden sunucu Saba Tümer tatili bitirmedi. Normalleşme ile birlikte soluğu tatilde alan Saba Tümer son olarak ise Survivor yarışmacısı Mert Öcal ile bir araya geldi.

Saba Tümer kendisine sorulan "Mert Öcal hakkında ne düşünüyorsun, Mert'e yazık oldu diyorlar" sorusuna şu yanıtı verdi: "Çok doğru çünkü çok erken elendi; bu kadar güzelliği daha fazla görebilirdik orada. Ben Mert'in orada olduğu bilseydim ben da katılırdım yarışmaya" dedi.

ğığığığ

Mert Öcal ile bunun ardından "All Star'a gelelim mi Saba ile" diyerek güldü.

Ekran Alıntısı
Saba Tümer daha sonra Mert Öcal'a "En iyi olduğun yer neresi" diyerek güldü. Öcal ise bu soruya "Voleyboldu. Kötü oynamak istedim orada istesem iyi oynardım. Renk katmak için" dedi.

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